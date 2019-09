Mariló Montero recuerda su «acoso y derribo» en TVE

Actualizado 25/09/2019 a las 09:33

Mariló Montero regresa, después de su etapa en «Las mañanas» de TVE, a la televisión. Pero esta vez es con un proyecto propio en Canal Sur. Bajo el nombre de «El mundo por Montero», la conductora regresa a la televisión andaluza una década después, abordando temas de actualidad de toda índole: desde ecología, consumo o redes sociales a gastronomía y humor.

Pero antes, como suele ser habitual, Mariló Montero acudió al plató de una compañera de cadena, Toñi Moreno, para repasar su carrera en «Un año de tu vida». De la mano de su compañera de cadena, la presentadora quiso recordar los 7 años que estuvo al frente del espacio matinal de Televisión Española.

Para introducir el tema, Toñi Moreno calificó de «acoso y derribo» el trato que recibió su compañera en el ente público. Moreno quiso excusarla de los grandes errores que cometió en el pasado: «Cuando hacemos un programa de 4 o 5 horas en directo, todos metemos la pata, todos. Pero si coges una frase, la sacas de contexto y se convierte en un titular... Eso es lo que te pasaba a ti», señalando, como ejemplo, la polémica que se originó cuando citó que el «olor del limón previene el cáncer».

Esta frase levantó muchas heridas, llegando a provocar una queja por parte del Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos e, incluso, un comunicado por parte de RTVE en el que explicaban que no podían recomendar desde sus programas «no pueden ni deben aconsejar la práctica de la aromaterapia como vía para la prevención del cáncer».

Mariló Montero, en su discurso, quiso explicar que ese revuelo no había sido cosa suya, sino que se había provocado por las redes sociales y los medios de comunicación: «En aquella época nacían los haters, el Trending Topic y para todos era una novedad, porque estaban llegando los diarios digitales que tenían que estar sacando información constantemente», rememoró.

«Todo aquello que ocurrió sería ofender a todo el equipo de "Saber vivir". Había una dirección muy profesional desde hacía 17 años, siendo el programa más premiado de España, y cuando se dio esa noticia como otras, era citando una noticia profesional de una revista alemana. Cuando a mí me dicen eso, me da apuro por todo el equipo, porque están insultando el trabajo del equipo», explicó.

Por ello, Toñi Moreno afirmó que «sufriste acoso y derribo» durante su estancia en la corporación, a lo que Montero contestó diciendo que «si alguien puede haber hecho una imagen de Mariló supeditada a haber metido la pata, vale, la he metido», asumió, «pero tras 35 años trabajando yo eso a un compañero no se lo haría. Yo no haría sangre entre compañeros. Eso no se hace», dijo entre los aplausos del público en plató.

«La vida ha sido muy puta»

Además, Mariló Montero también quiso repasar algunos momentos delicados e su vida privada. Para introducir el tema, Moreno le espetó un «la vida ha sido puta contigo», intentando Mariló Montero responder con la mayor claridad posible. «La vida es como es. Venimos para estar un momento y marcharnos y eso lo sabemos todos. Sabemos que vamos a sufrir y vamos a tener momentos de felicidad. Depende de nosotros que seamos felices», aseguró.

«Mi madre tuvo una enfermedad muy dura. Mi padre se mató con una de mis mejores amigas en un accidente de coche. Mi hermano también se mató en otro accidente de coche. Luego vino el atentado de Carlos Herrera... Y todo en un par de años. ¿Y qué vas a hacer? ¿Quedarte en casa encerrada? La vida es como es», explicó a la audiencia de Canal Sur, que pronto tendrá, de forma semanal, a Mariló Montero en sus pantallas.