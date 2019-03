Manu no escucha a Los lobos y falla en la ronda final de «¡Boom!»

Actualizado 28/03/2019 a las 09:35

Los lobos de «¡Boom!» ya han hecho historia en nuestra televisión. Sin haber ganado el bote (todavía) el equipo formado por Manu, Alberto, Erundino y Valentín se ha ganado a la audiencia de la franja vespertina, que cada tarde se engancha a Antena 3 para comprobar si los avezados concursantes se llevan por fin un premio que supera ya los seis millones de euros. En Twitter, donde la audiencia no duda en comentar cada paso de Los lobos y sus contrincantes, no suelen faltar las acusaciones al programa de tongo. El equipo lleva 437 programas en «¡Boom!» y, por el momento, no ha habido adversarios capaces de mandar a casa a un grupo que ya parece invencible.

En el programa de este miércoles, Los lobos volvieron a demostrar su poderío y, a pesar de tener a Erundino fuera de juego, el grupo resolvió con holgura buena parte de las cuestiones planteadas por Juanra Bonet. Entre las preguntas se encontraban algunas como la montaña en que se halla el paso conocido como escalón de Hillary (el Everest). Fue, sin embargo, una pregunta sobre cine, materia de sobra controlada por Manu Zapata, la que dio a Los lobos su primer error en la ronda: «¿Qué película del director Lars Von Trier protagoniza Matt Dillon?». Aunque Alberto y Valentín susurraron a Manu una posible respuesta, este desoyó a sus compañeros y optó por responder «El indomable Will Hunting», solución que era errónea. Al instante, Zapata se percató de que había errado en una de las cuestiones, a priori, más sencillas para él.

Cuando Los lobos tuvieron otra oportunidad para resolver sus respuestas erróneas, Manu Zapata regresó a la pregunta sobre cine y siguió el criterio de Alberto al contestar «La casa de Jack». «Si te lo estaba diciendo antes», dijo el profesor jubilado a Manu. El periodista, terminada la ronda, justificó su error inicial ante Bonet: «He entendido Matt Damon en lugar de Matt Dillon», afirmó.