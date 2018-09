Así manipuló «Informe semanal» en el caso Sánchez

Actualizado 17/09/2018 a las 02:20

«Informe semanal» dedicó el pasado sábado su primer reportaje a «la polémica por los títulos universitarios bajo sospecha». El programa afrontaba así un asunto incómodo para el Gobierno, que se ha visto sacudido por varios casos. Se contaba la dimisión de la ministra de Sanidad, Carmen Montón, y se citaba incluso la conflictiva tesis de Pedro Sánchez. ¿Suponía todo ello un avance hacia la transparencia en la cadena pública? No del todo, si tenemos en cuenta el tratamiento, a qué medios se dio voz y a cuáles se silenció.

La «Plataforma por una RTVE libre» ha denunciado la «manipulación» realizada por los informativos de TVE y alerta sobre «la pérdida de audiencia por el nuevo sesgo impuesto por Rosa María Mateo, Fran Llorente y Begoña Alegría en los Telediarios, “Los desayunos”, el Canal 24 horas e “Informe semanal”».

El pasado viernes, afirman desde la plataforma, Xabier Fortes ya estuvo más preocupado en «Los desayunos» por equiparar el máster de Pablo Casado a la noticia del día, el plagio de la tesis de Pedro Sánchez. La misma estrategia se utilizó después en los Telediarios e «Informe Semanal», que en la actualidad dirige Óscar González. El reportaje «Títulos bajo sospecha» fue «un prodigio de malas prácticas periodísticas y manipulación», según la plataforma, «en un intento de enmascarar el caso Sánchez tras el caso del máster de Casado».

Doble rasero

Como se puede comprobar en la web RTVE a la carta, «Informe semanal», centró su trabajo en la dimisión de la ministra Montón y no en la tesis del presidente del Gobierno. La autora del reportaje fue la subdirectora de Informe Semanal, Josefa Rodríguez, exmiembro del Consejo de Informativos.

«Informe Semanal» abordó la dimisión de Carmen Montón pero pasó de puntillas por el caso Sánchez

Pero la decisión más discutible fue recoger (en más de una ocasión) las declaraciones de Ignacio Escolar, director de eldiario.es (también se citó a La Sexta, que «provocó la dimisión» de la ministra), para hablar del caso Montón. Por el contrario. ningún periodista de ABC ni de los medios que han informado del caso Sánchez pudieron contrarrestar la versión oficial, solo matizada por representantes políticos.

Según la Plataforma por una RTVE libre, «se enciende el ventilador en vez de ocuparse de lo que esta semana ha sido un escándalo de portada: el plagio de la tesis de Pedro Sánchez». En la etapa anterio, bajo la dirección de Jenaro Castro, «Informe semanal» dedicó un reportaje completo al máster de Pablo Casado cuando el asunto fue enviado al Supremo.

Tampoco la voz en off del programa, de Josefa Rodríguez, desmintió las palabras de Sánchez cuando el presidente afirmó en sede parlamentaria que su tesis estaba colgada en TESEO el miércoles, algo que no era cierto. «En el reportaje hablan también representantes de Ciudadanos y Podemos, pero sobre todo para introducir el máster de Casado en el relato», añade la plataforma. Finalmente, se puso el foco en la Universidad Rey Juan Carlos, mientras que no se habló de la Universidad Camilo José Cela, que amparó la tesis de Pedro Sánchez.

La Plataforma por una RTVE libre termina pidiendo por todo lo ocurrido «la dimisión de los responsables de esta burda manipulación y que el Consejo de Informativos abra un expediente que en modo alguno puede ser exculpatorio por el peso de las pruebas».