Malena Gracia ficha por una serie americana

Actualizado 12/08/2019 a las 10:08

Malena Gracia está de enhorabuena. Durante su paso en el programa de Telecinco «Viva la vida», la cantante ha anunciado una noticia que le va a volver a catapultar a lo más alto de la fama: se está preparando para grabar una serie en Estados Unidos. La actriz así lo confirmó en el espacio presentado actualmente por Sandra Barneda, al tiempo que hacía un repaso por su larga trayectoria en el mundo de la música, la televisión y la ficción.

«Ahora me voy a Estados Unidos. Me voy porque me han hecho un casting muy importante y me han elegido. Voy a hacer una serie, voy a hacer unos capítulos», confesó Malena Gracia. Aunque no han trascendido más detalles de la producción en la que participará, habrá que esperar para ver si su recorrido en el extranjero es tan exitoso como el de otra compañera suya, Sonia Monroy.

De hecho, la propia Gracia quiso acordarse de la que fuera amiga suya durante su época en las «Sex Bomb». Ambas eran cantantes del grupo pero parece que, posteriormente, se han distanciado mucho. Mientras que Monroy presume de trabajar sin parar en Estados Unidos y de haber sido invitada en una ocasión a la ceremonia de entrega de los Oscars, Gracia quiere intentar llegar al mismo nivel, o incluso mas, que la que parece ahora ser una enemiga.

«No, yo sí voy a trabajar de verdad», señaló Malena Gracia, dejando entrever que la historia que ha ido desgranando Monroy podría haber sido una mentira. Habrá que esperar para ver si, como suele ser habitual en Sonia Monroy, decide darle la respuesta o si, por el contrario, prefiere guardar silencio. De momento, Malena Gracia debe de ir pensando en aprenderse el guión y realizar lo mejor posible las lecturas del mismo para, en febrero, iniciar las grabaciones de esta serie.

Malena Gracia, de «Sex bomb» a chica PlayBoy

Malena Gracia fue una de las integrantes del grupo «Sex bomb». Aunque había trabajado ya en solitario, Gracia se apuntó a formar parte del trío musical, que le ofreció múltiples alegrías y la colocó en una posición excelente en cuanto a su fama. La chica PlayBoy logró obtener un triple disco de platino gracias al tema «Loca», un galardón muy complicado de conseguir en estos días.

Además, Malena Gracia ha sido un personaje imprescindible en muchos programas de televisión. Presentadora en Telemadrid, reportera y colaboradora en Telecinco, también ha aparecido en multitud de series, algunas de ellas muy importantes, como en un capítulo de «Hostal royal Manzanares» y, la última hasta la fecha, en dos episodios de «Indetectables».

A pesar de que su carrera podría haber ido a menos por haber dejado de aparecer casi de la televisión, la propia Gracia aseguró en «Viva la vida» que esto no era así y que, además, está en un momento muy bueno de su carrera. «No he caído nunca en picado porque siempre he estado trabajando. En televisión no tanto como a mí me gustaría porque yo me considero muy televisiva, pero no he parado de trabajar», aseguró ante Sandra Barneda.