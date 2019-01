«Maestros de la costura» vuelve con «más dinerito» y mayor nivel

Actualizado 16/01/2019 a las 23:20

No es una máquina del tiempo, pero la de coser tiene algo de nostálgico, del pasado. Como si hubiesen congelado esa estampa de antaño con las abuelas dándole al pedal mientras se dejaban los ojos entre hilos y costuras. Sin embargo, el oficio de modista y sastre es también algo moderno. Pasan los años y la gente vuelve a agachar la cabeza frente a la máquina de coser, para subir los bajos de un pantalón o para un diseño digno de desfilar en una pasarela. Para eso está «la alta costura», Lorenzo Caprile, Alejandro Palomo y María Escoté, jueces de una nueva remesa de aprendices que aspira «a cumplir sus sueños» en la segunda edición de «Maestros de la costura».

Tras el éxito de la pasada temporada, en la que logró una audiencia media de dos millones de espectadores, el programa de TVE vuelve a poner a prueba, desde este miércoles, a otros doce concursantes, con «historias que te rompen y personas más interesantes pero menos escandalosas» que las que debutaron con este espacio en la cadena pública, reconoce la presentadora, Raquel Sánchez Silva. «La costura tiene que ver con el corazón. Una abuela cosiendo... la gente no puede ser falsa cuando cose», confiesa la conductora, convertida ahora en confidente de los aprendices. Porque, prometen, esta segunda edición tendrá «mucha emoción y verdad». No en vano, es «una profesión que se mueve por la pasión», abunda Escoté.

La buena recepción de su debut la pasada temporada ha permitido hacer un mayor esfuerzo de producción. Faltaba «cierto empaque a nivel de exteriores» que se decidió solventar con un recorrido por la geografía nacional para mostrar lo que hay detrás de la industria textil española. «Había más dinerito y hemos viajado más», bromea Caprile. Para Toñi Prieto, directora de programas de entretenimiento de TVE, este esfuerzo extra era necesario para «destacar que en España también se confecciona».

Maestros... al costal

Como en toda segunda edición, también se precisaba más nivel. Sobre todo porque «una de las críticas del año pasado es que no llegaban a tiempo, que no había ropa bonita», explica Palomo. «Había dudas de si realmente cosían en ese tiempo», coincide Macarena Rey, CEO de Shine Iberia. Así que se decidió someter a los maestros a las mismas pruebas que a los aprendices. «Es divertido ponerse a coser cada semana. Me transformaba, me salía la maldad. Sacaba el pique profesional entre nosotros y nos ponía a la misma altura que los aprendices», cuenta Escoté. «Trabajar con ellos impone mucho», conviene Caprile. Aunque ninguno de ellos opta al Maniquí de Oro, reservado al mejor con la aguja, igual que los 50.000 euros, la colección cápsula a la venta en El Corte Inglés y un curso especializado en Diseño de Moda. Es el premio más jugoso, aunque no el único, ya que se repartirán otros hasta el cuarto clasificado.

Las mejoras y el empeño del programa han convencido para visitar «Maestros de la costura» a grandes nombres del textil español, entre los que destacan Juan Duyos, Marcos Luengo o Juan Avellaneda. Aunque, reconocen, el mayor logro ha sido conseguir que acuda al taller Sybilla, la madrina. «Los compañeros valoran lo que hacemos, no están tan escépticos», reconoce Palomo.