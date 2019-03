Leticia Dolera: «Me han linchado en muchos medios de comunicación»

Actualizado 27/03/2019 a las 10:02

La actriz y directora Leticia Dolera ha estado durante meses en el foco mediático debido al polémico despido de una actriz de su serie «Déjate llevar» (Movistar+) por haberse quedado embarazada. Dolera, autora del libro «Morder la manzana» y muy activa en sus redes sociales, en las que lucha por la defensa de la igualdad entre hombres y mujeres, tuvo que capear entonces el temporal y responder ante las críticas tras la precipitada salida de su proyecto de Aina Clotet: «Se ha intentado desacreditar mi movimiento feminista», dijo la directora en un comunicado con el que intentó aclarar lo sucedido.

Hace unos días Dolera acudió al programa «Al cotxe», que el periodista Eloi Vila conduce en TV3, y en el que proporcionó nuevos detalles sobre el proyecto que en breve emitirá Movistar+ así como sobre el despido de Aina Clotet. «Me sabe muy mal que no pudiese hacer la serie [...] pero una actriz embarazada de seis meses no puede hacer todos los personajes [...] Me sabe mal que no nos hayamos entendido», explicó. En la misma línea, Dolera apuntó que «cuando estás embarazada tu cuerpo no puede explicar un personaje de una tía que toma la píldora porque no quiere tener más hijos y hacer según que escenas de sexo, por ejemplo».

También la directora tuvo tiempo para recordar junto a Eloi Vila uno de los episodios más traumáticos de su pasado. «En el instituto sufrí bullying, me mandaban mensajes diciéndome barbaridades como 'puta, te vamos a follar». Dolera, además, no dudó en relacionar la presión mediática tras el despido de Clotet con aquella dura etapa de su infancia: «Cuando viví el linchamiento por la serie me acordé de esa época. A mí me pegaban, me escupían y una vez jugaron a ver quién me daba en la cabeza con una pelota de baloncesto. Tuve una conmoción cerebral y terminé en el hospital», afirmó. Aquellas vejaciones, dio a entender Dolera, recordaban a su sufrimiento cuando Aina Clotet sacó a la luz el trato recibido en «Déjate llevar»: «Me lincharon en muchos medios de comunicación». Pese a lo ocurrido, la directora afirmó que volvería actuar igual con la actriz catalana: «No he hecho nada malo aunque se haya vendido como tal».