Actualizado 10/07/2019 a las 23:45

Un miércoles más, «Lazos de sangre» regresó esta noche a las veladas de La 1 de RTVE. En esta ocasión, el programa documental que presenta Boris Izaguirre se adentró en conocer los «secretos» de otra de las familias más conocidas de España: los Martínez de Irujo.

Aunque en lugar de darle el enfoque habitual que en televisión se suele ofrecer al hablar acerca de este núcleo familiar, «Lazos de sangre» puso su foco en la figura de Luis Martínez de Irujo: el primer marido de Cayetana de Alba, la Duquesa de Alba. «Un hombre discreto, que ocupó un segundo plano, siempre por detrás de Cayetana», explican desde el programa de La 1.

El formato ofreció testimonios exclusivos de cuatro de los hijos del matrimonio: Eugenia, Cayetano, Alfonso (que nunca había hablado para televisión) y Carlos, actual Duque de Alba. Lo hizo en una entrega en la que, además, se adentró en los grandes palacios de la Casa de Alba: Liria, en Madrid; La Pizana, en Sevilla; y Arbaizenea, en San Sebastián.

Una travesía a través de la cual el programa trató de ofrecer más detalles sobre la vida de Luis Martínez de Irujo, pilar de «una de las familias nobles con más renombre de nuestro país», explican desde la cadena. «Lazos de sangre», además, mostró por primera vez en la pequeña pantalla el álbum personal de su luna de miel con Cayetana de Alba.

Fallecido en septiembre de 1972 a los 52 años después de no poder superar una leucemia, Martínez de Irujo era abogado e ingeniero industrial. Fue el sexto hijo que Pedro Martínez de Irujo y Caro, noveno Duque de Sotomayor y quinto Marqués de Casa Irujo, tuvo con Ana María de Artázcoz y Labayen, Dama de la Reina Victoria Eugenia de España.

Para superar el deceso, su hijo Cayetano tuvo que acudir a un centro especializado de Estados Unidos. «Me fui a un centro de traumas de infancia, porque no era feliz», confesó en «Lazos de sangre», donde lloró a lágrima viva. Su hermana, Eugenia, por su parte, tuvo muchos problemas para tratar de seguir adelante tras la muerte de la Duquesa de Alba. «Me pasé una semana pensando... ¡qué bien estoy! Me extrañaba incluso a mí misma. Pero a la semana caí en barrena. Fue algo... pfff. Me quedé en 37 kilos. No podía comer», desveló en el programa.