Actualizado 09/01/2019 a las 00:07

Este martes se celebró la segunda de las audiciones a ciegas de «La Voz», programa que acaba de aterrizar en Antena 3 tras seis años en Telecinco. En estas primeras entregas del formato que presenta Eva González, los cuatro «coaches», los cantantes Antonio Orozco, Paulina Rubio, Luis Fonsi y Pablo López deberán componer sus equipos para luchar por la victoria final en el concurso musical.

La segunda velada de «La Voz» en Antena 3 tuvo un sabor muy especial para uno de los «coaches» en concreto: Pablo López. El cantante vio cómo era escogido por Javier Erro, joven aspirante de 18 años y que ya fue finalista en «La Voz Kids» con el equipo de David Bisbal, que tenía a Pablo López como segundo entrenador. Un reencuentro de lo más emotivo y dulce para López, que nada tuvo que ver con el que llegó instantes después.

Y es que después de Javier, se subió al escenario una joven, Noelia, de 33 años y que era una vieja conocida entre la audiencia de los «talent show» musicales. «Participé hace diez años en otro concurso musical en televisión, en el que coincidí con Pablo López», aseguró en su presentación. No había duda: la aspirante no era otra que Noelia Cano, octava clasificada en «OT 2008», la sexta edición de «Operación Triunfo», que fue en la que se dio a conocer López gracias a su segundo puesto final.

Una década después de aquello, Noelia se presentaba a «La Voz» como concursante, luchando por convencer a López y al resto de «coaches» para que la fichasen. La aspirante lo dio todo con su interpretación de «Cry me out», de Pixie Lott... aunque no consiguió convencer a ninguno de los cuatro entrenadores, aunque López estuvo a punto de girarse. Cuando todos se dieron la vuelta para ver el rostro detrás de la canción, la expresión de López cambió por completo. «¡No me lo puedo creer! ¡Qué mierda! ¿Por qué? ¡No jodas, tía!», comenzó a decir el cantante al ver a la que fuese compañera.

Noelia Cano canta 'Cry me out' en las 'Audiciones a ciegas' de #LaVozAntena3https://t.co/8CkSkT5QZJ — La Voz Antena 3 (@LaVozAntena3) 8 de enero de 2019

«Es que no me lo creo... ¡me voy! ¡Vente conmigo!», siguió diciendo López, visiblemente afectado por no haber escogido a Noelia en su equipo. Con el resto de «coaches» sorprendidos por las palabras de López hacia la concursante, el cantautor se explicó. «Es Noelia Cano. Estuve encerrado en un sitio 80 días con esta mujer», afirmó sobre la aspirante valenciana, natural del municipio de Mislata. «Estoy un poco enfadado con ella, porque no la he reconocido. Tiene el acento de Mislata y no lo he podido escuchar. Me hubiera ido con ella al fin del mundo», afirmó el cantante.

Entonces, la joven incidió en la dificultad que tiene cantar para cuatro personas que la escuchan sin verle la cara. «Da cague. Impone mucho, pero más cuando estáis vueltos de espaldas. Porque no puedo miraros a los ojos y eso te reprime. Dices... ¿qué hago? Te pone de los nervios», señaló Noelia, que explicó en «La Voz» que, pese a no haber sido seleccionada en el concurso, vive de la música.

«¡Qué pena!», dijo Paulina Rubio al descubrir la relación entre López y Noelia, y después de que la joven no lograse encandilar a ninguno de los «coaches». «Me ha dado alegría verte. Es muy difícil esto y muy raro, de verdad. Me ha destrozado un poco el alma. Te odio», replicó por su parte López. La joven, no obstante, se lo trató de tomar con filosofía. «Estoy emocionada porque he visto a Pablo, pero estoy desilusionada. No ha podido ser. Pero a seguir, esto es así, no queda otra», sentenció, antes de abandonar el programa de Antena 3.