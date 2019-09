Actualizado 17/09/2019 a las 01:09

Noche de estrenos y de mucho talento, la del lunes en televisión. Si Telecinco apostó por la nueva temporada de «Got Talent», Antena 3 hizo lo propio con «La Voz Kids», el «talent-show» musical para niños que presenta desde este año Eva González en la primera cadena de Atresmedia.

A lo largo de la velada, fueron varios los niños que desfilaron por el escenario para tratar de convencer a los cuatro «coaches»: Rosario Flores, David Bisbal, Vanesa Martín y Melendi. Algunos no lo lograron, como sucedió con Malu, la hija del exfutbolista Míchel Salgado, que lo dio todo, pero no consiguió hacerse un hueco en «La Voz Kids». Algo que sí consiguió, por otro lado, la pequeña Paloma Puelles, que a sus doce años accedió de lleno al concurso de Antena 3.

La niña fascinó al jurado y al público con su voz, aunque sus grandes cualidades se ampliaban más allá del escenario. Y es que la pequeña, de doce años y natural de Sevilla, acude cada domingo desde hace varios años a visitar a los ancianos de una institución geriátrica de la ciudad hispalense. «¡Voy a ver a mis abueletes!», expresó la niña, con orgullo.

Una afición que a Paloma le viene de lejos, pues comenzó a acudir al centro cuando su abuela estaba ingresada en él, para cantar para ella. Al tiempo, su abuela falleció, pero la pequeña sigue yendo todos los domingos a la residencia para entretener a los ancianos. De hecho, allí fue donde acudió Eva González para sorprender a la joven y desvelarla que sería una de las aspirantes de «La Voz Kids». «Los domingos, vienes a hacer feliz a los abueletes, como tú les llamas. Pues hoy vengo a hacerte feliz yo a ti. ¡Estás en las audiciones a ciegas!», congratuló la presentadora a la niña, totalmente incrédula.

«Cuando me dieron la sorpresa, no me lo imaginaba. Me enfadé hasta con mis padres, porque no me lo contaron. ¡Me quedé en blanco! No sabía qué decir, y eso que yo hablo con todo el mundo», sentenció Paloma, con su mayor sonrisa, ante las cámaras de «La Voz Kids». «Estaba soñando. Todavía no me lo creo. ¡Aunque espero que los abueletes me vean y me apoyen mucho!», agregó, risueña.

Su entrenamiento con los ancianos le dio muy buen rendimiento a la joven, que deleitó al jurado de «La Voz Kids» con su versión de «Lucía», de Joan Manuel Serrat. «¡Ay, me emociono mucho!», espetó Eva González, con lágrimas en los ojos, al escuchar cantar a la niña. Vanesa Martín y Melendi apenas tardaron unos segundos en girarse. Bisbal y Rosario tardaron algo más, aunque los cuatro querían a Paloma en su equipo cuando llevaba menos de un minuto al micrófono. La pequeña, finalmente, decidió irse con Bisbal.