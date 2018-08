Juan Pablo Colmenarejo: «La radio es información, conversación y compañía»

Actualizado 31/08/2018 a las 01:44

Juan Pablo Colmenarejo nació en la madrileña clínica de Santa Elena, en 1967. «Mis hijos han nacido en La Milagrosa y mi padre, en la Calle del 2 de mayo. Además, toda la familia de mi madre es de Colmenar Viejo. Y soy socio del Atleti, por eso me gustan los desafíos», bromea el nuevo presentador y director de «Buenos días, Madrid», el matinal de la radio autonómica Onda Madrid. «Me pidieron hacer lo que sé hacer, que es contar lo que uno tiene delante de las narices», añade el periodista.

Cada mañana, desde las 6.00 horas, Colmenarejo y su equipo ofrecerán la última hora de la capital y toda la información de actualidad y su análisis con periodistas como Ramón Pérez-Maura, Juan Fernández-Miranda, Manuel Marín, Pedro García Cuartango, Sara Medialdea, Victoria Prego, Javier Casqueiro y Javier Fernández Arribas, entre otros. Además, tendrá una pequeña tertulia sobre asuntos madrileños, «El intercambiador», con periodistas especializados en información regional. «Me he encontrado con un equipo con muchas ganas de participar y ha sido fácil poner en marcha lo que vamos a hacer el lunes. Luego, en el camino, iremos matizando el programa escuchándolo todos los días. Yo soy de eso, de ir afinando todos los días un poquito», reconoce.

A Colmenarejo le tocará madrugar después de años trasnochando en «La Linterna» de Cope, que estará desde la próxima temporada en manos de Ángel Expósito. «No es que me apeteciera cambiar, he hecho durante nueve años un programa que tiene treinta. Fui becario en ese espacio y, luego, lo he conducido durante casi una década, pero las etapas terminan y surgen otras oportunidades. Ojalá esta dure mucho tiempo y seamos capaces de convertir Onda Madrid en una referencia», confiesa Colmenarejo, que, con su estilo personal, tiene ya un público fiel. «Tengo que intentar que las personas que me oían sepan que estoy a otra hora distinta y lo escuchen también», añade el colaborador de ABC.

Estilo y ritmo

¿Se acostumbrará a este cambio de ritmo matinal? «El estilo y el ritmo va a ser el mismo, siempre es el mismo. Otra cosa es que tenemos que tener claro lo que está pasando al otro lado. Por la mañana, la radio es un medio compatible con otra actividad. En cualquier caso hay que contar las cosas bien, decirlas y explicarlas lo mejor posible», relata. «La radio es conversación, información y buena compañía».

Aunque Colmenarejo no siente más presión por estar en un medio público –«siempre que te pones frente a un micrófono hay que ser igual de cuidadoso»–, sí sufre, como cualquier profesional del medio, la presión de la competencia. «Es cierto que las notas (EGM) se dan cada tres meses, y supongo que no dormiré, como todas las noches de este año, pero sí existe la presión de tener un programa competitivo. Es un juego que todos aceptamos. Eso sí, la presión es de largo aliento, y hay que esperar una temporada para ver las señales de la audiencia. Crear un sonido propio, una costumbre, es algo de años. Y eso es algo al alcance de unos pocos monstruos, alguno queda todavía», concluye.