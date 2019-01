José Mota vuelve por Nochevieja: «Los nuevos políticos no son imitables»

Actualizado 01/01/2019 a las 17:35

Más de cinco meses ha pasado el cómico José Mota dando forma a sus «Retratos Salvajes» (Nochevieja, a las 22.00, en La 1), una mirada crítica y divertida a todo lo que ha ocurrido en 2018. «Son cuatro especiales: “Siete horas con Mariano”, “El inimitable”, “Okupas en la Moncloa” e “Historia de la munda”. Tiene también “sketches” más pequeñitos. ¿Y por qué me complico la vida tanto? Porque la historia me permite denunciar, entre comillas, asuntos que el “sketch” suelto me lo pone más complicado. Hay que contar cosas entre el “jiji jija”», responde el humorista, que confiesa que siempre tiene la sensación de que podía haber salido mejor, aunque su especial sea una de las emisiones más vistas del año. En 2017, reunió a más de 4,8 millones de espectadores (32,9% de cuota de pantalla).

¿Cómo logra hacer comedia sin herir sensibilidades? «El humor, a nivel mundial, cada vez transita por pasillos más estrechos. Yo creo que no es bueno. No hay que tenerle miedo. Creo que el humor nos hace libres y más grandes», subraya Mota, que confiesa que «siempre» ha tenido «plena libertad» para hacer lo que quiera en sus programas, tanto en Telecinco como en TVE.

Más de una veintena de cameos (Paula Prendes, Pepe Navarro, Juan Carlos Rivero, Jesús Álvarez, Ignatius Farray, Santiago Segura, Millán Salcedo…) compartirán protagonismo con los mil y un personajes de Mota. «La nueva hornada de políticos no tiene la toma de tierra que tenían los de antes en el sentido de imitabilidad. No son imitables. Tienen la llave puesta y están codificados. La política, cuyo sentido para mí es entretener al pueblo, se está perdiendo», bromea.