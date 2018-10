Jorge Javier Vázquez denuncia amenazas: «Me da miedo caminar solo»

Actualizado 25/10/2018 a las 08:23

Jorge Javier Vázquez, uno de los rostros estrellas de Telecinco y presentador, entre otros programas, de GH VIP, Sálvame y Sábado Deluxe, ha denunciado en el blog que escribe en la revista «Lecturas» que recibe amenazas y que, por vez primera en su trayectoria televisiva, siente «miedo de caminar solo a ciertas horas».

Tal y como asegura el periodista de Badalona, sus redes sociales se han convertido en un coladero para aquellos que deciden increparle por su condición sexual. En Instagram, donde el presentador es bastante activo, Jorge Javier ha recibido algunos mensajes preocupantes: «El martes te estoy esperando en la puerta de Telecinco. Hijo de puta. Maricona» o «Oye bujarra eres un ser asqueroso que no respeta la opinión de los demás. Ojalá te violen», dice otra de las amenazas. «Sigo hablando de mi homosexualidad en mis programas por compromiso. Porque no hay que bajar la guardia. Porque por primera vez en mi vida siento miedo de caminar solo a ciertas horas de la noche por sufrir un ataque», dice el presentador en su página de «Lecturas».

«Fui el marica del barrio, el marica de mi clase, el marica de la universidad»

La denuncia pública del presentador se produce a cuenta del ya manido debate sobre la idoneidad o no de la palabra «mariconez» de una canción de Mecano interpretada en OT 2018. Al respecto, Jorge Javier Vázquez no duda en afirmar que el término no le ofende en absoluto: «Escribí un tuit diciendo que a mí esa palabra no me ofendía y hubo quien se rasgó las vestiduras. Me acusaban de hablar desde la atalaya de mi status, de manifestarme así por ser un gay rico y con poder. Vamos a ver. Me faltan dos años para cumplir cincuenta. Fui el marica de la famila en una época en la que la preparación de los padres para tener a un hijo homosexual era más bien escasa. Luego fui el marica del barrio, el marica de mi clase, el marica de la universidad, el marica de la tele y el maricón del Tomate cuando salí en Zero, hará como unos quince años».

El catalán, además, termina su alegato lanzando un mensaje a los jóvenes que, en las últimas semanas, han criticado el término «mariconez»: «Entiendo que los jóvenes luchen por una sociedad más justa pero que no olviden que otros llevamos picando piedra desde hace tiempo. Así que aunque sólo sea por veteranía, que nadie cante malagueñas estando en Málaga yo».