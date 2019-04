Actualizado 01/04/2019 a las 08:42

Sofía Suescun probablemente entró a concursar a GH Dúo pensando que se llevaría su tercera victoria consecutiva en un reality (fue ganadora de «Gran Hermano» y de «Supervivientes»). No solo no ha sido así sino que la madrileña ha resultado expulsada en dos ocasiones de este último concurso, del que este domingo tuvo que dar explicaciones en el debate de Telecinco.

Entre otras cosas, Suescun tuvo que rendir cuentas por unas duras palabras que pronunció sobre la que un día fue su suegra, la madre de Alejandro Albalá, y a quien llegó a llamar «bruja» y mala persona. Al respecto, la concursante afirmó que solo hablaba de la educación que cada madre había dado a su hijo: «Mi madre me ha dado una educación ejemplar», afirmó rotunda. Tras la sentencia, los colaboradores del plató de Telecinco no dudaron en desdecir a la joven. Sofía Suescun no dudó en mandar callar a los colaboradores del debate de GH Dúo, algo tras lo que Jordi González, presentador del espacio, le recomendó bajar los humos. «Hay algo en lo que tienes que trabajar, estás muy subidita». «Como eres un personaje que proyecta una imagen pública, te digo que proyectas una imagen de soberbia».

Sofía Suescun, por su parte, continuó atacando a los colaboradores del debate. «Me dicen arriba que te recuerde que tú eres una concursante y ellos son colaboradores que hacen su trabajo, tienen derecho a juzgarte como concursante», afirmó también el presentador del espacio. «Tú te das a ti misma el derecho de descalificar a quien te da la gana, pero a ti que no te toquen», espetó Mila Ximénez a Suescun. «Tienes un aire de superioridad que no percibo fuera de cámara», afirmó Ares Teixidó. También Nagore Robles juzgó a la concursante: «Es curioso que tú des mucha caña y ahora nos pongas a nosotros de lo peor cuando tú has tenido muy poca educación. No puede ser que tú repartas tiros y no estés dispuesta a recibir ninguno, porque entonces eres una abusona».