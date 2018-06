Jimmy Fallon, arrepentido por haber «humanizado» a Trump en su programa

Actualizado 26/06/2018 a las 11:47

La entrevista de Jimmy Fallon a Donald Trump en 2016, cuando el ahora presidente todavía competía con Hillary Clinton por entrar en la Casa Blanca, se convirtió en una de las emisiones más polémicas de «El show de Jimmy Fallon» (The Tonight Show Starring Jimmy Fallon) y no precisamente a cuenta de las declaraciones del hoy líder de EE.UU. El hecho de que Fallon entrevistara a Trump y ayudara a suavizar la imagen del republicano de cara al electorado no gustó a parte de la audiencia, que condenó la emisión e incluso los gags más cómicos entre Fallon y Trump, como el momento en que el cómico alborota el pelo al presidente:

En una entrevista a «The Hollywood Reporter», Fallon se ha mostrado ahora arrepentido por la entrevista y ha relatado cómo, después de aquel cómico encuentro, fue incluso criticado por compañeros de profesión y amigos, quienes no entendieron aquel intento por «humanizar» a un político como Donald Trump. «Lo siento mucho. Nunca quise enfadar a nadie. Solo intentaba hacer un programa divertido, pero cometí un erro», ha afirmado el showman a la publicación especializada.

Las palabras de Fallon no han gustado a quien fuera su interlocutor en aquella entrevista, Donald Trump quien, como ya es habitual, se ha manifestado a través de Twitter sobre las declaraciones del presentador, a quien ha pedido que sea «un hombre»:

«Ahora dice que lo haría diferente porque cargaron contra él por 'humanizarme', pero (tras la entrevista) me llamó y me dijo que había logrado audiencias monstruosas. ¡Sé un hombre, Jimmy!», ha escrito el presidente en la red de microblogging. Fallon, por su parte, no ha querido echar más leña al fuego a través de declaraciones y, en su lugar, ha optado por realizar una donación en nombre de Trump a Raices, una ONG que ayuda a familias de inmmigrantes y refugiados.