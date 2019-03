Jesús Álvarez (TVE): «En Deportes nos movemos por la información y no influye la política»

Actualizado 29/03/2019 a las 20:49

Rosa María Mateo, administradora provisional única de RTVE, y Begoña Alegría, responsable de Informativos de la cadena pública, han decidido recuperar a Jesús Álvarez como jefe del área de Deportes, cargo del que lo destituyeron ellas mismas el pasado mes de agosto, en un aluvión de ceses que los más críticos calificaron como «purga». El nombramiento se produce casi un mes después de la dimisión de Raquel González, quien fue la elegida para relevar al veterano periodista, de 61 años, que lleva en TVE desde 1977. González dejó primero de presentar la sección de Deportes en los Telediarios, aunque mantenía la subdirección, a la que finalmente renunció.

El periodista, de 61 años, confesó ayer a ABC que le había sorprendido el nombramiento, aunque siempre estuvo «un poco a la expectativa». «Soy consciente de que en esta profesión sucede como en los gráficos económicos: unos días estás en la cresta y otros en el valle. Es algo que hay que asumir».

«Reserva activa»

En este tiempo ha estado con Xabi Fortes en el bloque deportivo de «Los desayunos» y siguiendo la actualidad en, como él define, «reserva activa».

El periodista y presentador añadió que las elecciones no afectarán a su trabajo: «En Deportes nos movemos más por la información del día a día y no influye la política, salvo porque a lo mejor tendremos menos espacio esos días». ¿Durará mucho en el cargo? «No lo sé. En estos puestos sabes cuándo llegas, pero no cuando te vas».