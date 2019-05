Actualizado 09/05/2019 a las 00:58

Mari Carmen Ramírez es socia fundadora de Abrasador, una empresa de vanguardia dentro de la industria cárnica, y se va a infiltrar entre sus empleados para comprobar si respetan las exigentes normas que impone la marca. Para su desgracia, descubrirá cómo a algunos de sus empleados les falta la paciencia, que están más preocupados por ligar que por sacar adelante su trabajo, que los aprendices son, a veces, los que realizan el verdadero esfuerzo y descubrirá historias que con las que no podrá reprimir sus lágrimas.

De esta manera se estrena este jueves la quinta temporada de «El jefe infiltrado». El de Ramírez es tan solo una de las muchas empresas que vivirán este proceso para analizar, de primera mano, los errores que hay en sus negocios. Este año veremos, según Edi Walter, productor ejecutivo del programa, «una empresa de motosharing, una compañía de venta de regalos por internet y, por primera vez, una gasolinera», entre otras. El proceso para determinar qué compañías vivirían este proceso de la mano del programa producido por Boxfish TV («Bake off España», «Me cambio de apellido») no ha sido sencillo. «Tuvimos un casting bastante amplio. Obviamente tenemos una cantidad limitada de capítulos, y hubo que dejar fuera a muchas empresas. Estaremos encantados de contar con ellas en futuras temporadas del programa», asegura Walter.

«esta temporada veremos de todo: habrá pintura, cortes de pelo, afeitados de cabeza, pelucas, postizos...»

El máximo responsable de las compañías, para poder inmiscuirse en las profundidades de sus sociedades debe de lucir con una apariencia totalmente diferente a la habitual. Esto, en palabras del productor ejecutivo, ocasiona algunos problemas. «El pelo es el principal problema, aunque tenemos también jefes que han aceptado que les rapemos por completo», asegura. De hecho, para evitar que este proceso sea tan duro para quiénes lo sufren, han mejorado la credibilidad de las transformaciones: «nuevos métodos para usar pelucas, maquillaje... Incorporamos mayor calidad todavía, y esta temporada veremos de todo: habrá pintura, cortes de pelo, afeitados de cabeza, pelucas, postizos...», afirma Walter.

Mari Carmen Ramírez no da crédito al cambio radical que sufre para inmiscuirse en su empresa - ATRESMEDIA

Pero ese es tan solo uno de los procesos de trabajo que realiza el equipo del programa. Uno de los más complicados —fundamentalmente por las cinco temporadas que se lleva emitiendo el programa en España— es conseguir que los empleados no sospechen de las verdaderas intenciones del infiltrado. «Nos obliga a trabajar más y mejor las coartadas –asegura el productor–. Hay que ser más cuidadosos e ingeniosos». Por si acaso este reto no fuera suficiente, por primera vez en «El jefe infiltrado» un famoso se colará dentro de su compañía, lo que ha supuesto un doble reto para el equipo del programa: «no solo teníamos que conseguir que no lo reconocieran como jefe, sino que tampoco lo podían reconocer como famoso». Una tarea complicada de la que Edi Walter y todo su equipo salieron airosos. Por suerte, este año ningún empleado ha sospechado sobre quién se encontraba debajo del disfraz, aunque reconocen que han estado «al límite en más de una ocasión».

Un feedback positivo

Una de las mejores sensaciones que les queda al equipo de «El jefe infiltrado» es que, con el tiempo, les empiezan a llegar felicitaciones y agradecimientos de parte de los jefes que han ayudado en los programas. «Ha habido gente que ha participado en esta misma temporada y ya nos han llamado contentos y agradecidos por haber podido descubrir cosas que iban mal en sus empresas».

A pesar de su experiencia en el formato, a la hora de decidirse por un sector u otro, Walter y los suyos no son capaces de quedarse con uno en concreto. «Es difícil quedarse con uno porque en todos los que nos metemos vamos descubriendo cosas nuevas. Además, en todos los programas hay tensión, emoción, sorpresas... es imposible quedarse solo con un sector».

El final de cada programa está lleno de emociones al descubrir la verdadera identidad de la infiltrada - ATRESMEDIA

El jueves a las 22.30 en La Sexta

Edi Walter y su equipo no se detienen ante ningún reto, y ya están pensado en una posible futura nueva temporada. De hecho, incluso, ya hace una petición para encontrar a un jefe en apuros en un nuevo sector: «me gustaría probar en la próxima temporada una fábrica de coches. Es una cuenta pendiente que tenemos», afirma. De hecho, cuando Edi Walter es preguntado tampoco cierra la puerta a probar suerte realizando el experimento dentro de la misma Atresmedia. «Si, ¿por qué no? Lo haríamos tranquilamente, aunque nos pillarían seguro», afirma el productor entre risas.

La quinta temporada de «El jefe infiltrado» llega este jueves a las 22.30 a La Sexta, con el firme objetivo de, por lo menos, revalidar los datos de audiencia que consiguieron en la cuarta entrega, cuando consiguió más de 1.300.000 espectadores y un 8,2% de cuota de pantalla de media.