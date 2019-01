Itziar Castro cuenta a Belén Esteban su despido de OT 2018: «Decían que era una amargada»

Actualizado 02/01/2019 a las 09:42

Telecinco despidió el año 2018 como más le gusta a su audiencia: con Belén Esteban y mucha polémica. La tarde del 31 se emitió el último «Belén a bordo», sección en la que la polémica tertuliana pasea a otros famosos en coche para que cuenten alguna de sus historias más personales. La última en hacerlo fue Itziar Castro, que salió de Operación Triunfo por la puerta de atrás sin el aprecio de los que fueron sus «aprendices».

«Bueno, fue muy bien al principio», comenzó Itziar Castro cuando Esteban le preguntó por cómo llevaba su despido de Operación Triunfo. «Pasé de ser la más querida, de qué guay eran mis clases... Hasta que en un pase de "micros" fui muy dura... Y de pronto [los concursantes] empezaron "que vuelvan los Javis", "es lo peor", "es una amargada, no la quiere nadie". Pasé de ser querida a odiada en cero coma», relató sobre cómo los concursantes le abandonaron en lo que en deporte se conoce como «hacer la cama».

La actriz, de 41 años y con más de 22 de experiencia sobre los escenarios, contó como anécdota personal que en un una ocasión conoció a la mítica Gloria Gaynor y juntas cantaron una versión del «I will surprise». Un momento que repitió con Esteban en el coche, a lo que la presentadora respondió alabando sus dotes de canto.

Peso y dietas

Belén Esteban pasó por todos los temas e Itziar Castro no dudó en responder con simpatía. Así, la presentadora recordó la polémica que la actriz vivió hace varios años cuando ninguna marca de ropa quiso vestirla para la gala de los Premios Goya. «Como no era conocida, no me daban ropa para los Goya», denunció la actriz, que ahora, dice, sí la visten entera para los grandes eventos.

Belén Esteban también le preguntó por cómo está su vida sentimental y si alguna vez alguna pareja le ha pedido adelgazar. «Sabes que ligo mogollón, con hombres y mujeres», dijo la actriz. «He tenido parejas que me han dicho que parezco anoréxica porque no como mucho», terminó por decir. Además, en cuanto a adelgazar por requerimientos de un guion o petición de un director, la intérprete ha dicho que solo lo haría por una película de Almodóvar.

La actriz terminó así uno de sus años más prolíficos pero también más complicados con su despido de Operación Triunfo, aunque eso sí, ahora tiene una gran carga de trabajo actual: «Estoy muy feliz. Es mucho trabajo, mucho estrés y mucha responsabilidad, pero estoy muy contenta».