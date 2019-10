Actualizado 01/10/2019 a las 09:23

Parece que Irene Junquera no puede más. La concursante de «GH VIP» consiguió salvarse de su primera nominación, pero todo apuntaba a que esta semana no correría la misma suerte. Finalmente, sí que pudo salvarse gracias a que Kiko Jiménez y «El Cejas» la sacaron de la lista para meter a Mila Ximénez. Sin embargo, antes de conocer su salvación, la periodista se derrumbó en el confesionario. ¿El motivo? Los comentarios constantes de sus compañeros, que van desde «coordinadora» a «tía razones».

«Hoy me he levantado apática totalmente. Como que no hay nada que me pueda hacer ilusión especialmente. He pensado en el día que me esperaba y me he venido un poco abajo. (...) Qué c... hijos de una hiena. Todo el rato pum, pum. Yo creo que aquí hay gente que está conmigo porque no le queda otra y esa sensación no me gusta», dijo entre lágrimas en el confesionario. Pero su desahogo no terminó ahí. La concursante se sinceró con algunos de sus compañeros.

«Además todo esto de 'coordinadora', la 'tía razones' y todas estas mierdas, al final lo que ha conseguido eso es que no hable porque no me apetece que me digan eso ni de broma. Porque al final si a tí están todo el rato diciendo que eres muy pesada o no sé qué... Ha llegado un momento que te saturas y me voy anulando», le confesó Irene Junquera a Alba Carrillo y Noemí Salazar.

Entre lágrimas, Junquera recibió un consejo de Mila Ximénez, la misma que ocuparía su lugar en la lista de nominados y la salvaría. «Puede ser tu última semana y no puedes perder la oportunidad de decirle a la gente lo que piensas. No me digas más 'coordinadora' porque yo no puedo decirte a tí lo que pienso y esta semana deberías aprovecharla», le dijo.

Pese a que con las «chicas» ha conseguido hablar del tema, quienes dicen constantemente los mencionados comentarios son Kiko Jiménez y «El Cejas». «Irene en realidad ha venido aquí a hacer amigas. Ay, Irene que se te ve el plumero. Hija, que des juego», comentó la pareja de Sofía Suescun. «Se pasa el día tumbada. No se mete con alguien por si. ¿Qué vas a decir, tía razones?», añadió el exconcursante de «Got Talent».