El polémico gag de «El Intermedio» en el que el humorista Dani Mateo se sonaba la nariz con una bandera de España le ha deparado a La Sexta varios días de pesadilla. El revuelo generalizado por su ultraje a la enseña nacional provocó que el pasado viernes el cómico justificara su acción en Twitter alegando que todo formaba parte de una broma: «Mientras nos reímos no nos pegamos y eso es bueno», dijo el presentador en uno de sus mensajes.

Aunque Atresmedia no tardó en retirar el vídeo de Dani Mateo de su página web, la broma del colaborador no ha gustado a la audiencia ni tampoco a los anunciantes de «El Intermedio». Hasta el momento, la empresa de moda Álvaro Moreno ya ha anunciado a través de un comunicado en Twitter que, desde ahora en adelante, dejará de suministrar vestuario al programa de Wyoming. El pasado viernes la Clínica Baviera decidió cancelar todas las campañas publicitarias que tenía con Dani Mateo.

Este lunes el Gran Wyoming, presentador de «El Intermedio», arrancó el programa con un monólogo sobre el sketch del humorista: «Españoles, antes de repasar la actualidad me veo en la obligación de tocar el tema. Desde el pasado jueves un tema ha generado un debate sin precedentes en todos los medios digitales y las redes sociales. Dani Mateo protagonizó un sketch sonándose los mocos con la bandera de España que indignó a mucha gente. Quiero aclarar que no había ninguna intencionalidad política ni ningún posicionamiento detrás. Era solo una broma».

El presentador de La Sexta aseguró que la «intención no era ofender. Si ha generado crispación y hay gente que se ha sentido ofendida, les pedimos perdón. A lo largo de nuestra historia hemos hecho chistes malos, mediocres, buenos y muy buenos, aunque de estos últimos no recuerdo ahora ninguno. Este sketch era solo eso, humor. Si no ha hecho gracia pedimos disculpas».

Del mismo modo, Wyoming denunció el acoso que, según él, ha sufrido Dani Mateo estos días: «Han ocurrido varias injusticias. La primera, los líos y enredos en los que se ha visto envuelta La Sexta; la segunda, el ensañamiento con Dani Mateo, que ha llegado incluso al ámbito personal; y la tercera, el haber tenido que dar nuevamente yo la cara por él. ¡Ven aquí, muchacho, metegambas!».