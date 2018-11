Actualizado 27/11/2018 a las 00:44

Este lunes Antena 3 emitió una nueva entrega, y ya van siete, de «Intercambio consentido», un nuevo programa que muestra el funcionamiento de una peculiar terapia de pareja. Producido por Atresmedia Televisión en colaboración con Shine Iberia, «Intercambio consentido», es una terapia real y radical que pone a ocho parejas al borde de la ruptura a intercambiarse durante dos semanas.

A lo largo de esos quince días, las ocho parejas se intercambiaron para vivir con un completo desconocido como si fuera su pareja real. Con esa persona deberán compartir baño, cama, muchas horas y un entorno neutro en el que no tienen ni móvil ni Internet. El psiquiatra Iñaki Vázquez y la coach de pareja Covadonga Pérez Lozana intentarán enseñar a los concursantes a apreciar su relación y a reconocer los errores que cometen. Una vez transcurridas esas dos semanas, las parejas deberán decidir si se reencuentran para volver a intentarlo o su prefieren separarse definitivamente.

Dos de las parejas han cumplido ya dos semanas de convivencia y les ha llegado el momento de tomar una decisión definitiva. Su experiencia en la terapia ha sido bastante agridulce para todos. Elo y Luis quisieron encontrarse en el puente de Triana, un lugar muy significativo para ellos. Por su parte, Nieves y David se vieron en el lugar en el que se casaron, con la esperanza de revivir los sentimientos de aquel día.

El encuentro entre Eli y Luis no pudo haber ido mejor. Los dos se mostraron dispuestos a retomar su relación y a corregir los fallos que les llevaron a la crisis. «Yo quiero que formemos una familia y que disfrutemos el uno del otro», dijo Luis. Ambos aseguraron haber aprendido mucho durante la terapia y acabaron besándose sobre el puente de Triana.

El intercambio entre Óscar y Roberto y Manuel y Jesús ha comenzado con altibajos. Roberto y Jesús, los dos caracteres muy fuertes, han chocado frontalmente: «Y me estoy conteniendo muchas cosas», aseguró el primero. A Roberto le molesta que Jesús quiera ser siempre el centro del protagonismo y llegó a decir que «averguenza estar con él en un lugar público». No obstante, estos roces le están haciendo bien, que está «descubriendo en Jesús cosas que yo le hago a Óscar y no debería. Es como un efecto espejo».

Óscar y Manuel, aunque en un principio parecían hechos el uno para el otro, han empezado a tener problemas en su convivencia. Al segundo no le gusta que Óscar sea tan soso y tan falto de energía. A este acabó agobiándole que Manuel le echase en cara sus defectos y acabó derrumbándose y contándole su duro pasado: «En el colegio y en el instituto me lo han hecho pasar muy mal. El bullying afecta muchísimo y me hicieron muchísimo daño. Me sentí vejado y humillado y no lo puedo olvidar tan fácilmente. Llevo muchos años sufriendo».

Manuel conoce a Roberto, quien había visto un vídeo en el que el primero llamaba «rana» a su marido Óscar. A Roberto dijo que eso le puso «de muy mala ostia...¡Me jode mucho!». Dando golpes a la mesa, le dijo que «voy a defender lo mío y no voy a consentir que le faltes el respeto a mi marido». Manuel dijo que Roberto le había parecido «un chulo y un maleducado». No obstante, luego se pusieron a hablar sobre Jesús, el marido de Manuel, y se relajaron un poco. Luego Roberto, para dañar a Jesús, le dijo que Manuel le había dicho que estaba pensando en separarse de él.

mientras que Paloma y Lara se conocerán para hablar de su experiencia con sus chicos.

ermina la escapada romántica para las parejas del tercer intercambio. Javier y Lara disfrutarán de su compañía en Málaga, y Paloma y Rubén recorrerán Córdoba en caravana. De vuelta a Madrid, verán un vídeo que les descubrirá cuánto echan de menos a sus parejas.

Paloma reconoce que la terapia está cambiando su forma de afrontar los problemas, pero es necesario que cierre un capítulo de su pasado y para hacerlo contará con la ayuda de una amiga. Los coaches intentarán que Javier supere sus inseguridades y que apoye a Paloma si decide continuar como stripper. Además, los coaches prepararán un encuentro para que Lara y Paloma se conozcan.