Los informativos de TVE pierden el liderazgo por primera vez en 22 meses

Actualizado 02/09/2018 a las 01:36

En octubre de 2016, los informativos de Telecinco fueron líderes por delante de los de Televisión Española. La diferencia fue mínima, de 15.000 espectadores, lo que se considera un empate técnico, pero en todo caso fue la última vez que los telediarios de la cadena pública –la suma de espectadores de La 1 y el canal 24 Horas– se dejaban vencer en la batalla por la audiencia. Hasta este mes de agosto. Ayer se conocieron los datos de Kantar Media y el mes pasado fue Antena 3 la que se adelantó, también con 15.000 espectadores de ventaja (y seis décimas de cuota de pantalla). Sin el apoyo del canal de noticias, la ventaja de la cadena de Atresmedia sobre La 1 fue aún mayor, de casi 100.000 espectadores.

La pérdida del liderazgo coincide con la entrada en la corporación pública de Rosa María Mateo como administradora única. La periodista ha impulsado en el mes que lleva en el cargo, en teoría de carácter provisional, decenas de cambios, muchos de ellos en puestos de relevancia. Mateo regirá en solitario el destino de RTVE hasta que se nombre un nuevo consejo de administración por concurso público, lo que no ocurrirá previsiblemente antes de octubre.

Una de sus primeras decisiones, que se daba por descontada, fue destituir como director de Informativos a José Antonio Álvarez Gundín, quien fue sustituido por Begoña Alegría. Sorprendió más la catarata de ceses que se produjeron en las últimas semanas, sobre todo teniendo en cuenta que la dirección de RTVE era de carácter temporal, mientras culminaba un proceso de renovación que supuestamente busca el consenso.

Efectos pendientes

No todos los cambios han tenido efecto en agosto, sin embargo. Los últimos ceses se tendrán que notar (para bien o para mal) a partir de septiembre. Este mismo fin de semana se despide de los espectadores Raquel Martínez, que junto con Pedro Carreño (uno de los primeros en caer) presentaba los informativos más exitosos de TVE, líderes indiscutibles los sábados y domingos. La presentadora comentaba hace unos días en Twitter su situación: «Me voy con la cabeza bien alta de haber formado parte del equipo que ha conseguido que TVE tenga al menos un TD líder de audiencia en su franja horaria. Un honor y un placer. Seguiré trabajando por hacer bien mi trabajo, me pongan donde me pongan».

En «Informe semanal» la destitución de Jenaro Castro como director y presentador también es reciente. Ayer mismo se vieron los primeros efectos, como se comenta junto a estas líneas. En el área de Deportes, por otro lado, se ha producido la destitución de Jesús Álvarez, en la cadena desde 1980, que no se ha librado del tsunami pese a ostentar un cargo ajeno en principio a los intereses políticos de los partidos. Con él ha caído la presentadora Estefanía Rey, quien al no ser parte del personal fijo podría quedar incluso fuera de RTVE.

Audiencia de agosto

Antena 3, por otro lado, también se impuso en el balance general de agosto, con el 12,1% de cuota de pantalla. La cadena de Atresmedia no lideraba en solitario desde enero de 2017, aunque en febrero ya empató en el primer puesto con Telecinco, líder habitual en los últimos tiempos. La segunda posición fue para la primera cadena de Mediaset (11,9%). Completan los diez primeros puestos La 1 (10%), las temáticas de pago (8,3%), autonómicas (7,3%), La Sexta (6,1%), Cuatro (5,7%), FdF (3,1%), La 2 (2,9%) y Neox (2,6%).

Las tres grandes cadenas (La 1, Telecinco y Antena 3) siguen acaparando el 34% de la tarta, pero han perdido más de dos puntos en relación al mes anterior. Por grupos, Mediaset mantiene el primer puesto, con el 27,5%, aunque baja 2,8 puntos. Atresmedia en segunda con el 26,5% y TVE tercera con el 16,4%.

El mes de agosto destacó también por ser el de menor consumo televisivo de los últimos años, con 190 minutos por espectador y día, 16 minutos menos que en julio y que en agosto de 2017. De 44,6 millones de espectadores potenciales, 3.849.000 personas no vieron ni un minuto de televisión.