La increíble versión de «Is this love» que puso en pie a los cuatro coaches de «La Voz»

Actualizado 15/01/2019 a las 00:23

Este lunes se emitió en Antena 3 la tercera entrega de las audiciones a ciegas de «La Voz», uno de los talents shows más esperados de la temporada. Tal y como pudimos ver estos últimos días, esta nueva edición del programa cuenta con aspirantes de muchísimo talent y llenos de ganas por impresionar al jurado. Paulina Rubio, Luis Fonsi, Antonio Orozco y Pablo López lo tuvieron muy complicado en esta tercera noche de «La Voz» para seguir conformando sus equipos.

La responsable de romper el hielo fue Beatriz Pérez, que además de mostrar sus habilidades musicales quería cumplir uno de sus sueños, que era conocer a Luis Fonsi. Para semejante ocasión, nada mejor que cantar un tema del jurado, y Beatriz quiso que fuese «Nada es para siempre», algo que emocionó mucho a Fonsi, que se hubiese llevado a Beatriz a su equipo. No obstante, Orozco bloqueó a su compañero, lo que le impidió hacer su fichaje. Al final fue Pablo López quien se llevó a la joven artista a su grupo.

También fue el malagueño quien se llevó al segundo talento de la noche, un sevillano de 22 años que dejó boquiabierto tanto al público como al jurado. Andrés Iwasaki, que así se llamaba, había estudiado piano en el conversatorio y contó que «estoy volcado en la música. Toda mi familia viene del mundo del arte y yo quiero trabajar también en eso».

La actuación que llevaba preparada era una versión de la mítica «Is this love», de Bob Marley, tocada al piano. Los cuatro miembros del jurado se dieron la vuelta y se pusieron a discutirse al joven. «En minuto y medio has explicado lo que es la voz. Ha sido maravilloso», dijo un emocionado Antonio Orozco. Paulina describió la actuación como «increíble», y Luis Fonsi le felicitó por «arriesgarse y por tener una voz diferente». Entre tantos pretendientes, Andrés quiso irse con Pablo López por ser el único que sabe tocar el piano.

Andrés Iwasaki canta ‘Is this love’ en #LaVozAudiciones3. ¡¡Emociona a público y coaches con su brillante interpretación!! ¡Bienvenido a #LaVozAntena3! https://t.co/qKSTVe84Dk — La Voz Antena 3 (@LaVozAntena3) 14 de enero de 2019

También se enfrentó el jurado en la siguiente actuacion, la de Lía. Esta barcelonesa hizo una brillante interpretación de Aretha Franklin. «Yo dejé de ir a psicólogos cuando me di cuenta de que la música me permitía curarme a mí misma», contó antes de subirse al escenario. Los jueces elogiaron la honestidad y la emoción que transmitían su voz, y al final decidió quedarse en el equipo de Antonio Orozco.

Menos suerte tuvo Carolina Gómez, una toledana de 18 años que llegó con los aires demasiado subidos: «Yo quiero ser una diva y verme en el escenario con los focos enfocándome. Mi sueño es cantar en el Madison Square...Si es que ya me veo ganando "La Voz"». No obstante, su interpretación de «What about us» no convenció a ninguno de los jurados y Carolina tuvo que volverse a su casa. «Tienes que estar orgullosa solo por haberte atrevido a venir aquí», la animó Orozco.

Pasó luego por la palestra Marina Damer, que cantó «Lo saben mis zapatos», del coach Pablo Pérez. No obstante, acabó recalando en el equipo de Luis Fonsi. Emocionó mucho a los coachs la historia de Victoria, una argentina de 30 años que lo dejó todo en su país natal para venir a probar suerte en la música en España. Pese a que todos se conmovieron con su determinación, ninguno lo quiso en su equipo y Victoria se marchó con las manos vacías.

Al acabar la gala, Orozco tenía ya a tres de lo quince miembros que debe tener su equipo, Pablo López tenía cubiertas seis plazas, Paulina Rubio dos y Luis Fonsi tres. A lo largo de esta semana veremos otra sesión de las audiciones.