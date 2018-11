La increíble muestra de incultura de una concursante en un reality de Portugal

Actualizado 28/11/2018 a las 02:41

Un vídeo con un fragmento del reality show portugués «Casados a primera vista» se ha hecho viral porque contiene una pregunta de una concursante que ha dejado sin palabras a los ciudadanos del país vecino: «¿El (río) Duero está en Portugal?». Las imágenes circulan por todas las redes sociales y los internautas no dan crédito ante tal muestra de ignorancia.

Son ya miles de visualizaciones las que tiene el vídeo, referido a un momento en el que una de las participantes más populares del programa de la cadena SIC, llamada Eliana, comenta la luna de miel de otra pareja, que se había desarrollado en la cuenca del Duero.

La mujer, que suele trabajar como profesora de fitness, no deja de recibir observaciones a través de sus perfiles, o mejor dicho, está siendo «acribillada» con un aluvión de palabras de burla y hasta insultos. Ella se defiende argumentando: «Yo quería preguntar el motivo por el cual ellos pasaron su luna de miel en Portugal. A míme hacen mucha gracia las meteduras de pata, y ahora voy a tener que tragar con esta toda la vida».

«¿Cómo es que no sabes dónde está el río Duero?», le escriben en Facebook o Instagram. Más aún: «Después de oír esto, ya me espero cualquier cosa», «En el programa de hoy hemos visto que Eliana es un poco tonta», «No sabe ni la geografía de su propio país», «¿Duero? Está en la frontera de Brasil con Paraguay» o «Esta chica es una lerda, no se entera de nada». Son las frases que pueden leerse en la página de internet de la SIC.

También hay quien le recuerda que el Duero atraviesa la amplia franja comprendida entre los distritos de Guarda, Viseu, Bragança y Vila Real antes de extenderse hasta su conclusión en Oporto y Vila Nova de Gaia.