«Tan importante es quién entra en “GH VIP” como con quién entra»

Actualizado 11/09/2019 a las 17:41

Mientras un buen puñado de famosos sufre en los fogones de La 1, Telecinco abre las puertas de «GH VIP 7» en un doble estreno que se emitirá este miércoles (22.00) y mañana jueves. Esta noche se conocerá la identidad de todas las estrellas del universo Mediaset que se encerrarán en ella. De momento, están confirmadosMila Ximénez, el Cejas, Anabel Pantoja, Dinio García, Adara Molinero, Estela Grande, Noemí Salazar, Alba Carrillo, Nuria MH y Hugo Castejón.

Tras dos ediciones seguidas con famosos («GH Vip» y «GH Dúo»), más «Supervivientes», ¿no se agota la cantera de famosos? «Tan importante es quien entra como con quien entra. Configurar la foto definitiva es un trabajo largo y muy divertido. Zeppelin tiene un excelente equipo de casting y además escuchamos siempre a nuestra audiencia», apunta Álvaro Díaz. En el último casting, una de las bajas más sonadas fue la del bailaor Rafael Amargo, que mostró su indignación en redes sociales y habló incluso de «discriminación». «En el proceso de casting vemos muchos candidatos pero, al final, son muy pocos los elegidos para entrar la primera noche», algen desde el programa.

Más allá del casting, otro de los grandes alicientes de la primera gala de «GH VIP» es descubrir cómo será el espacio de convivencia de Guadalix de la Sierra, información que se reserva el director general de Zeppelin. Este miércoles, advierte, se desvelará cómo es la casa, que está «completamente renovada». «En “Gran Hermano VIP” no hay dos días iguales y este año, si me fuerzas, menos», añade.

Jorge Javier Vázquez, Lara Álvarez y Jordi González serán los presentadores de los diferentes programas que emitirán Telecinco y Cuatro. El directo de la casa se podrá ver en Mitele con anuncios y Mitele Plus en una doble señal sin publicidad. ¿Cambia esto la forma de producir el reality? «No mucho la verdad. Nuestra única preocupación es dar el mejor contenido con independencia del canal en que se emita. Respecto al canal 24H sigue siendo gratuito en Mitele y este año contamos, además, con algunos extras en Mitele PLUS».

Respecto a la competencia, «MasterChef Celebrity 4», el directivo de Zeppelin afirma que su «única» preocupación es «hacer el mejor programa posible». «“Gran Hermano” tiene el aliciente de ser un gran espectáculo en directo que lo hace totalmente imprevisible: la casa, los encuentros, el plató, los desencuentros... O lo vives o te lo cuentan», añade. ¿Volverá la versión de anónimos? «Tanto en Zeppelin como en Mediaset nos apasionan todas las versiones del formato. Ahora mismo estamos centrados en GH VIP 7 pero mañana... mañana será otro día en el que puede pasar de todo», concluye.