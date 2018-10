Actualizado 01/10/2018 a las 23:09

Esta lunes «El Hormiguero» recibió a los actores Antonio Pagudo y Daniel Guzmán. Entre los dos le contaron a Pablo Motos la versión teatral de «Perfectos desconocidos», dirigida por el propio Guzmán e inspirada en la obra italiana «Perfetti sconosciuti». La historia presenta a cuatro parejas que se conocen desde siempre y quedan a cenar en casa de una de ellas. Para amenizar la velada, deciden jugar a un juego peligroso: leer en voz alta los mensajes y llamadas que lleguen

a sus móviles. Todos sus secretos saldrán a la luz.

Al poco de empezar Pablo Motos y Daniel Guzmán tuvieron un pequeño roce, en tono de broma, cuando el invitado interrumpió al presentador mientras hablaba. «No hables antes de que termine una frase, no pareces director de teatro...», le soltó Motos. Unos minutos más adelante Guzmán, escaldado por la reprimenda, le pidió permiso para hablar y el presentador contestó con el mismo tono de guasa: «Es de los invitados más tontos que ha venido al programa...¿Qué quieres decir nene?».

Una vez agotadas las bromas, pasaron a hablar de la obra de teatro que Guzmán y Pagudo están presentando. «Creo que después de ver la obra no les quedarán muchas ganas a los espectadores de hacer esto con sus amigos», comentaba el segundo. A propósito de la intimidad y de los secretos, alrededor de los cuales gira la trama de la historia, Guzmán contó que «la intimidad hasta que no la tienes no sabes lo que vale. Es necesario tener secretos, y no por no tener secretos estás ocultando algo. Está bien tener secretos».

Al hilo de lo anterior, Guzmán añadió que «la calle está en peligro de extinción. Están desapareciendo los descampados donde poder jugar e investigar, ahora es todo ladrillo. Ya no dejamos a los niños que se diviertan, que les pase algo, que se equivoquen...». Pagudo coincidió en este punto con su compañero, y dijo educar a sus hijas «para que no miren la vida desde el móvil, y para eso es importante tener pueblo».

Ya para concluir, Guzmán hizo un elogio de los compañeros con lo que ha logrado sacar adelante esta obra de teatro. «Tengo un elenco maravilloso», aseguró el director, «hemos disfrutado muchísimo en el proceso de trabajo y se nota que es una obra viva, porque cada vez sale distinta. Me siento como un niño viendo esta obra desde el patio de butacas».