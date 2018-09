Actualizado 17/09/2018 a las 22:17

Este lunes arrancó una nueva semana de «El hormiguero» y lo hizo con la visita de José Mota, Florentino Fernández y Santiago Segura al plató de Pablo Motos. Los tres cómicos, de los más conocidos y relevantes del panorama nacional, se presentaron en el espacio de Antena 3 para hablar acerca del show teatral «Dos tontos y yo. El sentido del humor», que protagonizan.

Fernández, Mota y Segura se personaron radiantes en «El hormiguero», programa al que el último había acudido por última vez hace solo dos meses. Motos les presentó como «invitados Platino», tras haberse sumado al selecto club de invitados que se han personado en diez ocasiones o más en el programa de Motos.

Un grupo al que ya pertenecía Segura, pero al que se sumaban este lunes Mota y Fernández. Y la condición «privilegiada» del director y protagonista de «Torrente» le llevó a hacer un comentario a Pablo Motos que pilló por sorpresa al presentador.

«Seré del club Platino, pero quiero decirte que estoy indignado», explicó Segura. ¿El motivo? Que «El hormiguero» le suprimió del cortometraje lanzado por el programa a comienzos de la temporada, en homenaje al clásico de Agatha Christie «Asesinato en el Orient Express».

El equipo de Pablo Motos decidió, por el decimotercer año del espacio, hacer un corto protagonizado por varios de los invitados del programa en la última temporada. Entre los protagonistas del minifilme, bautizado como «Asesinato en El Hormiguero Express» no estuvo Segura, a pesar de que el actor aseguró haber grabado su parte.

«¿Tú te crees, con lo que me costó tirarme del Orient Express en marcha, que me podéis cortar?», preguntó Segura en plató. Entre risas, el intérprete no se cortó y lanzó un dardo a Motos, que no pareció encantado con el comentario de su invitado. «¿Pero cómo me sacas hoy este tema? ¡Serás truño!», espetó el conductor de «El hormiguero», ante la atenta mirada de José Mota y Florentino Fernández.