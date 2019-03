Actualizado 27/03/2019 a las 23:12

Este miércoles visitó el plató de «El Hormiguero» Albert Rivera, el candidato de Ciudadanos a la presidencia del gobierno. El programa dirigido por Pablo Motos, aunque no suele tratar temas políticos, ha decidido entrevistar a todos los líderes políticos para que la audiencia conozca su faceta más personal. El primero en charlar con las hormigas fue Pablo Iglesias, candidato de Podemos, y el siguiente turno fue para Rivera. La semana que viene solo pasará por allí Pablo Casado, ya que Pedro Sánchez y Santiago Abascal han declinado la invitación de «El Hormiguero».

«Estoy bien, tranquilo», dijo el catalán al sentarse en la mesa, aunque Motos le recordó que «seguro que yo estoy más tranquilo que tú». Rivera contó que «ya no sabemos qué es campaña y qué precampaña, no paramos. Ayer estuve en Galicia, mañana me voy a Asturias...estamos recorriendo España y reuniéndonos con mucha gente». Motos le dejó relajarse en los primeros compases, pero en cuanto sacó la artillería no le dio ni un respiro.

La primera pregunta ya fue comprometida para Rivera: «¿Y qué ha pasado entonces en las primarias de Castilla y León, que había más papeletas que votantes?». El candidato de Ciudadanos contestó que «la comisión de garantías ya ha decidido sobre ese tema, porque en los partidos democráticos deciden las comisiones y no solo el secretario general. Hay que aceptar el resultado de las primarias cuando se gana y cuando se pierde».

Luego el presentador dejó que Rivera se gustase un poco preguntándole por qué un votante conservador o de derechas debería votar a Ciudadanos y no a PP o a Vox. «Somos un partido liberal y constitucionalista», explicó Rivera, «en este país ya no hay rojos o azules, ahora existen los matices». «Entonces, ¿qué os diferencia de los otros partidos?», insistió Motos. «Pues PP y PSOE quieren repartirse los jueces y yo quiero que sean independientes; PP está en contra del matrimonio homosexual y nosotros no; PSOE quiere subir impuestos y yo quiero bajarlos...En todo caso, el bipartidismo se ha acabado y Ciudadanos tiene una política de diálogos, con voluntad de llegar a acuerdos».

Motos se interesó luego por la política de fichajes de Ciudadanos para sus listas de prófugos de PP y PSOE. «La gente cambia», dijo Rivera, «eso de nacer de un partido y morir del mismo es muy antiguo». El presentador le recordó a Rivera que hace unos años dijo sobre Celestino Corbacho, antiguo ministro socialista y flamante fichaje de los naranjas, que «es el ministro del paro y habría que despedirlo de cualquier empresa». El político se defendió argumentando que ahora Corbacho «ha roto el carnet porque Sánchez ha firmado con los independentistas».

Sobre sus perspectivas de cara a las elecciones generales, Rivera aseguró que tiene previsto «proponerle al PP formar gobierno con sentido de Estado, porque está claro que nadie va a sacar mayoría absoluta. En Andalucía ha habido un gobierno del cambio y creo que en España también nos merecemos un gobierno del cambio».

Motos, metiendo el dedo en la llaga, le preguntó a Rivera qué le había parecido el comentario de Casado en el que aseguraba que el naranja sería un excelente ministro de exteriores: «¿Era la broma del día o qué pasa?». Rivera aprovechó la ocasión para devolverle el dardo a Casado con sarcasmo: «Yo podría ofrecerle el ministerio de universidades». Se oyó una gran carcajada en plató.

El presentador quiso saber luego si Rivera estaba dispuesto a formar gobierno con Vox. «En el gobierno no hacen falta», respondió el naranja, «con Ciudadanos y PP sería suficiente para formar un gobierno serio y sin ocurrencias, que cumpla con España y con Europa». Motos no quedó satisfecho con su respuesta y repreguntó una y otra vez, pero Rivera seguía erre que erre: «Podrán apoyar la invetidura, pero no hacen falta en el gobierno. Es un partido ultraconservador, y España tiene que avanzar».

Aseguró también que se comprometía a no pactar para formar gobierno con Sánchez: «Ha legitimado a los independentistas y quiere indultar a los golpistas, lo que es una falta de respeto a los jueces. España no puede estar pendiente de lo que digan Torra, Rufián o Puigdemont. Sánchez ha pasado una línea roja y es un problema más». Sobre la estrategia del socialista y sus «viernes sociales» comentó que «si soy presidente voy a abolir la figura del decreto ley».

Para concluir la conversación hablaron sobre Cataluña. «Veo a mi tierra triste», dijo el candidato naranja. «hay familias rotas y la situación está enquistada. No hay derecho que hayan esto en Cataluña, con los lazos amarillos, las amenazas, los ataques a sedes de partidos...Hace falta sentido de convivencia». Sobre TV3, manifestó que «no quiero que con dinero público se insulte a los españoles. Han llegado a llama puta a Inés Arrimadas. TV3 es el NODO del siglo XXI: una televisión del odio y del enfrentamiento».