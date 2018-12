Actualizado 17/12/2018 a las 22:33

Este lunes visitó «El Hormiguero» Plácido Domingo, uno de los artistas españoles más importantes de las últimas décadas. El motivo de la visita era la presentación de su último disco, «Volver», en el que se acompaña del guitarrista Pablo Sáinz Villegas para tocar una selección de célebres canciones ibéricas y latinoamericanas de géneros como la copla española, el fado o el bolero mexicano. El resultado son emocionantes versiones de temas inmortales como «Gracias a la Vida», «Volver» o «Sabor a mí».

Cuando Pablo Motos y su equipo salieron a haber el baile inicial del programa se pudo ver al presentador con una muleta y cojeando de una de sus piernas. El cantante acababa de llegar de Nueva York y se sintió muy gratificado con la acogida del público. Domingo apenas había dormido debido al jet lag y a una pesadilla durante el vuelo: «Soñé que me había quedado dormido aquí, en "El Hormiguero"». El artista lamentó que el está siempre cogiendo aviones y «siempre tengo jet lag, además el avión afecta mucho a la vez. Pero vivimos así, hay que hacerlo».

«Después de tanta ópera he querido volver a canciones populares», explicó Domingo, «y además me hace compañía en el disco un guitarrista extraordinaria». Domingo le contó a Motos que «escucho de todo, pero tienes que ir con las generaciones. No puedes quedarte atrás, tienes que seguir a los artistas grandes de los diferentes géneros». Sobre el reggaeton, aseguró «admirarlo, y además lo escucho, pero nunca me atrevería con ello. El reggaeton es más hablado que cantado, y lo mío es cantar», dijo con sorna.

Sobre la ópera, su auténtica vocación, le confesó al presentador que «hay algunas obras que son tremendas, muy exigentes y lo sientes mucho, no es solo cantar. Al acabar la función tienes que saludar al público, luego llega al camerino, luego saludas a gente fuera...Por eso sales espabilado. Si después de hacer una ópera me quedase en mi camerino me dormiría».

«Te voy a hacer una pregunta que me inquietó, que es algo que oí en "OT": si alguien hace el amor antes de cantar, te baja la voz dos tonos. ¿Crees que es así?», le interrogó el presentador, «¡porque si es así Julio Iglesias no podría dar conciertos!». El artista le contestó que «para hacer el amor y para cantar una ópera necesitas toda la fuerza y la entrega. Por mis cincuenta años de experiencia, puedo decirte que es mejor no hacerlo el día antes y guardar la energía para el escenario».

Luego Motos quiso preguntar a Plácido Domingo por su visión de la América de Trump, y él respondió que hay «mucha confusión». También le contó al presentador las dos ocasiones en las que estuvo con la familia Trump: «Una vez vinieron a la ópera y nos invitaron a un almuerzo dos días más tarde. Otra vez nos llamaron para ir con los niños a patinar a Central Park, y fuimos con ellos».

Acto seguido el presentador puso el foco en nuestro país, y el músico le dijo que ve España «muy complicada. Todos quisiéramos ver una España en paz y tranquila, como la que hemos tenido durante estos cuarenta años de democracia con la constitución. Yo quisiera ver a una España unida. El independentismo se tendría que arreglar, pero principalmente entre los catalanes, que son quienes están divididos. Quisiera ver en Cataluña a una España unida, y para eso hace falta diálogo y tomar decisiones importantes». Para rematar, añadió que «en España tenemos una vida extraordinaria, ves siempre a la gente feliz y en paz, y ojalá así sea en el futuro».