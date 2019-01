Actualizado 14/01/2019 a las 22:26

«El hormiguero» volvió este lunes una semana más a las noches de Antena 3. Lo hizo con tres invitadas de lustre: las actrices Clara Lago, Carmen Maura y Alexandra Jiménez, que inauguraron la semana en el programa de Pablo Motos.

Las intépretes acudieron al programa para presentar «Gente que viene y bah», la nueva película de Patricia Font que las tres protagonizan junto a Álex García y Carlos Cuevas. No es habitual que tres personalidades acudan juntas a «El hormiguero», por lo que la presencia de las actrices fascinó todavía más.

«Siempre gusta venir en el programa, porque siempre es un éxito», afirmó Maura acerca del programa de Motos. «Eso quiere decir que esta película lo va a petar», recalcó el presentador de «El hormiguero», que a continuación preguntó a las tres actrices acerca de la película. Las tres apenas se conocían hasta el rodaje de «Gente que viene y bah», pero coincidieron en que había sido una buena experiencia trabajar juntas. «Ha sido genial», expresó Maura.

A continuación, el presentador preguntó a las tres actrices por la situación más peligrosa que les ha tocado vivir en sus carreras durante un rodaje. Las tres, de contrastada experiencia, no tuvieron dudas al responder. «Yo en varias escenas de "La comunidad", con Álex de la Iglesia», expresó Maura, habitual del director bilbaíno.

«Yo paso miedo siempre en las escenas en las que toca conducir, con todas las cámaras y tal en el coche», señaló por su parte Jiménez. Nada que ver con la respuesta de Lago. «Mi experiencia más peligrosa fue en "El corazón del océano", una miniserie que rodamos en Colombia. Varias escenas las grabamos en una selva, y tuvimos que cruzar un puente que tenía unos tablones que estaban muy inestables. Lo mismo llevaban allí 300 años», bromeó la actriz, que prosiguió en su relato. «Lo peor es que debajo había cocodrilos. Nos dijeron: "Tened cuidado con el puente". Y yo pensaba... "¡No me digas!"!», remarcó la intérprete en «El hormiguero».

Tras ello, Motos preguntó a las tres actrices por personalidades famosas con las que tendrían un «affaire». Ninguna contestó, por lo que Motos explicó que había hecho la misma pregunta al público del programa. En materia masculina, ganó George Clooney, mientras que entre las mujeres lo hizo Angelina Jolie. «¡Yo también me liaría con ella!», aseguró, a modo de broma, Clara Lago.

En ese instante, Motos recordó que ese mismo «juego» ya lo había hecho él con su mujer. «Yo lo tenía claro, Jennifer Aniston, mientras que ella dijo Harrison Ford. ¡Y a ambos les hemos tenido aquí en "El hormiguero"!» recordó, pasando a rememorar el encuentro entre ambos. «Estuvimos aquí hablando y de buen rollo, y luego me invitó a una fiesta privada. ¡Pero claro, yo con los americanos no me entiendo sin traductor!», afirmó el presentador. «¡Haberle invitado!», agregó Lago.