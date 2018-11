Actualizado 26/11/2018 a las 22:54

Este lunes visitaron el plató de «El Hormiguero» los actores Adriana Ugarte y Álvaro Morte para presentar su nueva película «Durante la tormenta», que llega a los cines el próximo 30 de noviembre. Dirigida por Oriol Paulo, la cinta narra cómo una interferencia entre dos tiempos provoca que Vera, una madre felizmente casada, salve la vida de un chico que vivió en su casa 25 años antes. Pero las consecuencias de su buena acción provocan una reacción en cadena que hace que despierte en una nueva realidad dónde su hija nunca ha nacido.

Pablo Motos aprovechó para felicitar a Álvaro Morte por el gran éxito de «La casa de papel», la serie que protagoniza y que se ha convertido en la primera ficción española en ganar un

Emmy Internacional a la mejor serie dramática. «De momento no me han subido mucho el sueldo. Pero sigo teniendo una vida normal, sigo siendo el mismo de siempre. Pero también es verdad que estuvimos ahora grabando en Tailandia y allí la gente nos paraba por la calle», le contó el actor a Motos, «lo que más me impresiona es que haya gente aprendiendo castellano para ver la versión original de "La casa de papel"».

«Hay muchas series que se están haciendo ahora en España que demuestran que en este país se pueden hacer cosas de calidad. Nos estamos convirtiendo en un país de referencia para las series, y todos deberíamos estar orgullosos de eso», aseguró el actor. Ugarte intentó luego explicar el argumento de la película que acaban de estrenar pero, como ella mismo reconoció, es difícil hacerlo sin desvelar aspectos importantes de la película.

Pablo Motos les planteó a los invitados si les gustaría viajar al pasado. Ugarte tenía muy claro a dónde volvería: «Me gustaría volver a mi primer día de colegio en primero de primaria, con siete años». Por su parte, el presentador dijo que «había pensado en ir a echarle la bronca al que le puso piña a la pizza, pero se me ha ocurrido uno mucho mejor: volver al día en el que me enrrollé por primera vez con mi mujer».

Morte se animó a contar su primer beso, y recordó entre risas que «fue en un pueblo de Murcia, en el descansillo del séptimo piso de un bloque de apartamentos. Cerramos mucho los labios y los apretamos y así estuvimos unos minutos. En algún momento noté algo de lengua y dije "esto no me gusta"».