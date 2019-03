Actualizado 26/03/2019 a las 23:28

Este martes se inició en «El Hormiguero» una ronda de entrevistas en la que los candidatos a la presidencia del Gobierno se someterán a las preguntas de Pablo Motos y sus hormigas. «Este programa no va de política, pero cuando hay algo importante hablamos de ello», empezó el presentado, «y unas elecciones generales son un momento importante. Hemos querido dejar un espacio a los políticos para que la audiencia sepa quienes son y qué quieren».

El presentador explicó que Vox y PSOE rechazaron la invitación, por lo que solamente Podemos, PP y Ciudadanos pasarán por el plató de «El Hormiguero». Pero Motos no se quedó ahí, sino que quiso dejar constancia ante los espectadores de los motivos que habían presentado Vox y el PSOE para declinar la entrevista.

«En Vox me dijeron que Abascal vendría si nos tomábamos antes un café y en un principio no me pareció bien, porque creo que todos los candidatos deben tener el mismo trato», narró el presentador, «luego me dijeron que Abascal era el único de los candidatos que no me conocía y acepté a tomar el café con él. Pero luego en Vox me dijeron que Abascal se tomaría el café conmigo después de las elecciones. Como es nuevo debe de estar perdido y no se da cuenta de que la campaña es antes de las elecciones, no después».

En el caso de Sánchez, la excusa que expusieron desde el partido es que ahora es presidente, no como la última vez que acudió al programa. «Rajoy también vino siendo presidente. Igual es que no tenemos sitio para que venga en el Falcon», dijo Motos con sorna. El presentador contó que desde el PSOE le ofrecieron que fuese el ministro Ábalos, «pero nos parece una falta de respeto a la audiencia y dijimos que no».

Recordó que la puerta del programa «está abierta para todos, y esperamos que cambien de opinión y vengan».