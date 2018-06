La ridícula y divertida manera de copiar de Leo Harlem y Arturo Valls en el colegio

Actualizado 27/06/2018 a las 22:24

Leo Harlem y Arturo Valls llegaron al plató de «El Hormiguero» dispuestos a hablar del nuevo largometraje en el que participan: «El mejor verano de mi vida», una comedia coral dirigida por Dani de la Orden y que se estrena el próximo 12 de julio. Pero otros de los temas que reinó en la conversación fue la EGB.

Pablo Motos y el dúo cómico se pusieron nostálgicos. «A mí me pusieron un par de veces que necesitaba mejorar», contó el presentador de «El Hormiguero». «A mí me dijero que era 'apático', 'abúlico' y que necesitaba mejorar. Era una época tonta que tuve y listo. Luego ya me pusieron solo 'progresa adecuadamente'», dijo entre risa Harlem.

Si hoy en día Leo Harlem y Arturo Valls son dos terremotos, no queremos imaginarnos cómo serían de niños. Lo que sí sabemos es que uno era más honesto que otro. «Yo nunca he copiado. Solo le hacía chuletas a mis amigos», confesó Harlem. «Yo, sí. En el boli bic, que te pillan solo por lo que tenías que fijar la mirada», añadió el presentador de «Ahora caigo». Quien también copió en el colegio fue Pablo Motos: «Las hacía en papel vegetal y las pegaba en la mesa. Así, si el profesor llegaba, podías borrarlas solo pasando el dedo por encima».

«El mejor verano de mi vida» nos presenta a Curro (Leo Harlem), un fantasioso vendedor de cocina que sueña con un trabajo en el mundo financiero. En plena crisis de pareja y con fuertes deudas hace una promesa que no puede cumplir: si su hijo Nico de 9 años saca todo sobresaliente, le llevará a unas vacaciones de verano inolvidables. El niño lo consigue y padre e hijo emprenden un viaje que les llevará a conocer gente y vivir situaciones que jamás hubiesen imaginado y que cambiarán sus vidas. Además del dúo cómico, también veremos en la película a Maggie Civantos, Jordi Sánchez, Berto Romero, Salva Reina, Silvia Abril o Antonio Dechent.