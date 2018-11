Actualizado 29/11/2018 a las 22:20

Los actores españoles Marta Hazas y Javier Veiga fueron los últimos invitados de la semana en «El hormiguero». Ambos intérpretes son los protagonistas de «Pequeñas coincidencias», la primera serie española de Amazon Prime Vídeo que se estrenará el próximo 7 de diciembre. Con motivo de ella, ambos visitaron este jueves el programa de Pablo Motos.

El presentador comenzó la velada sorteando unas «tarjetas Platino» entre los televidentes de «El hormiguero». Para poder optar a ellas, los espectadores deberían estar pendientes de su teléfono. «Para poder llevárosla, tenéis que descolgar el teléfono al quinto "tone". O tono, que "tone" es tono utilizando el lenguaje inclusivo. Ya sabéis, al quinto "tone"... descolgad el teléfono», refirió el conductor del programa de Antena 3, entre risas.

A tenor de su comentario, decenas de usuarios se lanzaron a Twitter para criticar al presentador. «Pablo Motos haciendo un chiste sobre el lenguaje inclusivo. Chico, no aprendes», escribió uno. «Pablo Motos acaba de reírse del lenguaje inclusivo en un programa que ve literalmente toda España y puede que hasta parte de países extranjeros», dijo otro.. «Llorando de pena», redactó un tercero.

A continuación, Motos presentó a Hazas y Veiga y comenzaron a hablar de «Pequeñas coincidencias». «Es una comedia romántica, en la que chico conoce chica o chica conoce chico... ¡o no! ¡No se sabe!», explicó Hazas. «La serie va de tener o no tener hijos», aseguró por su parte Veiga, protagonista y creador de la ficción.

Tras ello, Motos preguntó a ambos acerca de las «pequeñas coincidencias» que llevaron a Veiga y Hazas, que son pareja en la vida real, a unir sus vidas. «Yo tenía una idea de él, pero nunca habíamos coincidido. Entonces, una vez le vi en calzoncillos azules durante el rodaje de una peli... y dije: "oye, pues este tío gana"», bromeó Hazas.

«Trabajar juntos es sencillo. ¡Lo difícil es irte a casa luego!», comentó Veiga. Instantes después, ambos hablaron acerca de pequeños encontronazos que han tenido durante el rodaje. «¿Tú sabes lo que es tener a Javi todo el día mandando, levantándote a las seis de la mañana?», preguntó Hazas. «¡Pero por qué me atacas! ¡Si yo todavía no he dicho nada!», dijo por su parte Veiga, en tono distendido.