El Hormiguero Cómo Quim Gutiérrez se convirtió en 'Iron Man' El actor barcelonés confiesa que le da «cosica» verse en una revista deportiva luciendo pectorales

El próximo viernes 21 se estrena en Netflix la segunda temporada de «El Vecino», protagonizada por «el peor súper héroe del mundo», en palabras de su protagonista, el barcelonés Quim Gutiérrez.

Pablo Motos basó parte de la entrevista en disyuntivas. Le preguntó qué poder preferiría en la vida real, si volar o ser invisible. «Teletransportación en el espacio», respondió el actor catalán. «Si pudieses viajar en el tiempo, ¿irías al futuro o al pasado?», planteó después el presentador. «Al pasado, en el año 1834 en Barcelona yo tenía un ancestro muy majo que cocinaba muy bien», respondió sin dudar el invitado.

Motos reveló en ese momento que él iría a los años 90 del pasado siglo, tiempos felices en lo que se podía decir lo que fuese sin tantas cortapisas como hoy día, en plena 'dictadura' de las redes sociales. «Tú te expones mucho, tú estás cada día...», elogió Quim Gutiérrez. El presentador tiene un secreto para no verse influido por las críticas: «Yo intento no leer nada».

Hablando de leer, pasaron a conversar sobre la revista 'Men's Health España' «Tienes un cerrar de ojos muy bueno», elogió Motos mientras mostraba la portada de abril de esta publicación, dedicada al actor. «Eres el nuevo Iron Man», se extendió en su alabanza el conductor del programa.

«De comer, poquito y verde, y proteína», explicó sobre su dieta. Verse en ese portada le produce cierto pudor: «Lo ves en el kiosco y te da cosica...». Pese a que luce un cuerpo espectacular, durante el proceso surgieron dudas: «La percepción sobre nosotros mismos no es estable, hay días que te ves bien y días que no te ves bien, y no pasa nada», reflexionó. Motos le preguntó cuántos ejemplares de la revista se había comprado. Aseguró que solo adquirió uno. «Yo fui a la tienda y me llevé todos, cuatro o cinco», apuntó el presentador.

Portadas al margen, el objetivo del actor con el deporte y la alimentación es a largo plazo: «Quiero ser un señor de 65 años que pueda levantar las brazos para coger los tiestos de flores, que tenga un cuerpo útil. Hay prácticas deportivas que de repente te lesionas más, pierdes flexibilidad. Pero hay un tipo de deporte que luce y es sano para envejecer bien», aconsejó.

Hablando de cambios físicos, se mostró la fotografía de Pablo Iglesias sin coleta: «¿Esto es en serio?», preguntó asombrado Quim Gutiérrez.

