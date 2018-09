Actualizado 12/09/2018 a las 23:44

La nueva temporada de «El Hormiguero» sigue apostando por rostros internacionales, y este miércoles fue el turno de uno de los Dj más célebres del mundo: el francés David Guetta, que sorprendió a los espectadores del programa hablando en español. «Mi español es mejor y voy a intentar hablar contigo sin traductor. Si me olvido de alguna palabra, me ayudas, ¿no?», comentó entre risas.

El Dj está sumergido en una gira frenética que le hace estar en un país diferente cada día. «Mi vida es perfecta. Solo tengo un problema: el jet lag. Pero vivo de mi pasión, de la música, así que no me puedo quejar», aseguró. El músico llegó hasta el plató de «El Hormiguero» para presentar su nuevo disco, titulado «7», a la venta desde el 14 de septiembre.

El creador de recientes éxitos como «Don't leave me alone» o «Flames», cuenta en este nuevo trabajo con colaboraciones como la de Justin Bieber, Jason Derulo o Nicky Minaj. «Me gusta trabajar con gente diferente y soy muy abierto. Entonces siempre escucho cuando la gente quiere trabajar conmigo, pero si no lo veo claro, lo digo. Prefiero ser sincero», reflexionó.

Lejos de intentar aclarar la polémica que ocurrió en Santander –donde David Guetta canceló un concierto sin previo aviso y dejó a miles de personas tiradas, las cuales aún ni han visto reintegrado el dinero de la entrada, y a una promotora casi en bancarrota–, Pablo Motos continuó hablando del nuevo disco del Dj. Incluso halagó el aspecto del artista. «Estás más guapo y todo», comentó. «Eso lo dices porque ahora estamos mejor», contesó Guetta. «Entrevistarte antes era muy difícil. Te ponías y te quitabas el pinganillo de la traducción todo el rato. No parabas», dijo entre risas.

[La promotora asegura que Guetta no ha propuesto otro concierto en Santander]

Además de hacer un repaso a los artistas que han colaborado con David Guetta, Motos le hizo elegir: ¿Las Vegas o Ibiza? «Ibiza la tengo en mi corazón porque es más underground», explicó. Pero esa no fue la pregunta más complicada que le hizo el presentador de «El Hormiguero» ya que le recordó al fallecido Dj Avicii. «La presión está. Tienes un éxito, eres un dios. Pero si no lo tienes... Es una presión constante. Tienes que trabajar siempre. No te deja nada para ti. Avicii era tan buena persona que no sabía decir 'no', y hay que saber decirlo. La gente hace dinero con el artista y siempre quieren más», aseguró.

Ganador de dos premios Grammy, Guetta es una de las grandes estrellas mundiales de la música dance. A lo largo de su exitosa carrera ha acumulado numerosos números 1, ha vendido cincuenta millones de álbumes y singles y acumula más de diez mil millones de reproducciones en YouTube o Spotify.