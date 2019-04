Hallado muerto uno de los míticos chicos Disney desaparecido hace nueve meses

Actualizado 07/04/2019 a las 16:33

Dennis Day fue uno de los «mosqueteros» originales del mítico «The Mickey Mouse Club»: en los años cincuenta fue elegido con tan solo 12 años para el primer elenco de adolescentes que representaría los valores de la famosa marca infantil, formando parte del nutrido grupo de jóvenes artistas por el que después pasarían Britney Spears, Ryan Gosling o Justin Timberlake (incluidos nombres españoles), entre otros. Aún hoy, décadas después, Day sigue siendo recordado por aquel papel, por lo que la noticia de que se ha hallado su cuerpo sin vida en su propia casa de Oregón este jueves después de un largo periodo desaparecido ha caído como un mazazo entre su familia y fans, quienes criticaron desde el principio cómo se ha llevado la investigación por parte de las autoridades.

El departamento de Policía de Phoenix (en el estado de Oregón, EE. UU. ) emitía un comunicado informando el pasado día 4 de que se habían encontrado unos restos humanos en el número 510 de Pine Street, en Phoenix, propiedad del fallecido. «Se asignó a los investigadores de la Policía del Estado de Oregon para dirigir la investigación de la muerte y están siendo asistidos por la Oficina del Fiscal del Distrito del Condado de Jackson, la Oficina del Sheriff del Condado de Jackson, el Departamento de Policía de Medford y el Laboratorio Forense de la Policía del Estado de Oregon. En este momento, los restos humanos no han sido identificados y la investigación está en curso».

Dejó a sus mascotas y se fue a visitar a unos amigos

Medios estadounidenses confirman que el cadáver sería de Day, que tendría 76 años en este momento. Culminan así las esperanzas de la familia de encontrar vivo a la exestrella de Disney, de quien había sido reportada su desaparición hace nueve meses. El pasado mes de julio, su pareja desde hacía décadas, Ernie Caswell, se percató de que no había ido a visitarle al hospital en el que estaba ingresado por demencia. Avisó a su hermana y a las autoridades, que comenzaron la investigación.

Fue visto por última vez en la entrada de su casa, y avisó a sus vecinos de que iría a visitar a unos amigos después de dejar a su perro con una persona de confianza. Su coche fue encontrado dos semanas después conducido por dos personas sin aparente relación con Day en la costa de Oregón sin símbolos de violencia, por lo que no fueron detenidos. «No es el tipo de persona que simplemente desaparece. Especialmente con su pareja en el hospital, a quien estaba muy dedicado», afirmó su sobrina a Dateline. «Estamos preocupados. Solo necesitamos respuestas. Lo amamos. Estamos un poco perdidos con qué hacer, o cómo encontrarlo», afirmó en una entrevista para el medio norteamericano.

Su hermana, Nelda Adkins, siempre cuestionó la forma en que la policía había llevado la investigación. De hecho, según Adkins, quien se enteró de la desaparición de su hermano por los medios de comunicación meses después, la policía ya había investigado las propiedades de Day, un cementerio y un arroyo cercanos, sin encontrar evidencias. En todo este tiempo, la exestrella no había usado sus tarjetas de crédito ni publicado en las redes sociales.

Siempre vinculado al espectáculo

Los padres de Day y de Nelda les obligaban desde niños a ensayar pasos de baile en el garaje de su casa. Ambos, que solo se llevaban dos años de diferencia, se presentaron a las audiciones para «The Mickey Mouse Club» en los cincuenta, pero solo seleccionaron a Day. Se hizo tan famoso que permaneció dos temporadas. Abandonó el programa en 1957, aunque no el espectáculo: recorrió toda América con diferentes shows, y participó en sucesivas reuniones de viejas estrellas de Disney.

Su condición homosexual no supuso nunca un problema ni para él, que no la escondió, ni para su familia. Aunque se mudó de Oregón a San Francisco para «sentirse más libre». Allí conoció a su pareja, Ernie Caswell, con quien volvió a su ciudad natal en la década de los 80 y con quien se casó a principios del año 2000, cuando la ley lo permitió. Caswell, que tenía muy buena relación con la familia de Day, se encontraba en el hospital esos días por su patología de pérdida de memoria relacionada con la demencia. No ha hecho ninguna declaración de momento y la policía recalca que las investigaciones continúan.