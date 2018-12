Qué nos gustaría ver en televisión en 2019

«Juego de Tronos»

Posiblemente este sea el acontecimiento televisivo del año por venir. En abril de 2019 los millones de seguidores de «Juego de Tronos» podrán ver la octava y última temporada de su serie preferida. Poco se sabe de esta entrega final de la saga, aparte de que solamente tendrá seis capítulos, frente a los diez de las anteriores temporadas, y que en uno de esos episodios veremos una espectacular batalla rodada a lo largo de 55 días y que puede convertirse en la secuencia más cara de rodar en toda la historia de la televisión.

«Ese programa del que usted me habla»

Sería una excelente noticia para la televisión en España que «Ese programa del que usted me habla», estrenado hace apenas un mes en TVE, tuviese continuidad este 2019. El espacio, presentado por Marta Flich, María Gómez y Alberto Casado, aúna sátira e información con inteligencia y frescura y sin caer en el mal gusto o en la chabacanería. «Ese programa del que usted me habla» demuestra, de lunes a viernes, que la televisión no tiene que conformarse con informar o entretener, sino que es perfectamente posible hacer ambas cosas a la vez.

El bote para Fran y «Los Lobos»

En lo que se refiere a los concursos televisivos, estos últimos meses de 2018 han estado marcados por Fran, de «Pasapalabra», y «Los Lobos» en «Boom». El primero lleva ya 153 tardes quedándose a las puertas del bote del programa, que ya casi llega al millón y medio de euros. «Los Lobos», por su parte, han entrado en el Libro Guiness de los Récords al convertirse en los concursantes que más tiempo han aguantado en un concurso televisivo. Esperemos que 2019, más pronto que tarde, sea el año en que consigan el merecidísimo bote que llevan tanto tiempo persiguiendo.

Más música en televisión

Y más música en televisión no significa más talents shows musicales. De hecho, como ya ha anunciado TVE, este 2019 no habrá edición de «Operación Triunfo». El momento es idónea para que las cadenas aprovechen para saldar la cuenta pendiente que tienen con la música. Algunas cadenas ya han tomado nota y están emitiendo excelentes programas sobre música que ojalá sigan en la parrilla este 2019. Un ejemplo es «La Hora Musa», que presenta en La 2 la cantante Maika Makovski. También Movistar emitió este diciembre «Canciones que cambiaron el mundo», un interesantísimo formato que explora las relaciones entre la música y las luchas sociales.

«Stranger Things»

La vuelta de «Strangers Things», con su tercera temporada, es otra de las fechas marcadas en el calendario de los seriéfilos. Desde octubre de 2017 llevábamos sin tener nuevos episodios de esta serie de terror y ciencia ficción, y parece que todavía tendremos que esperar hasta el verano de 2019 para ver los ocho capítulos que conformarán la tercera entrega. Hace unos meses Netflix publicó un teaser en el que desvelaba los títulos de los episodios, con nombres como «Ratas de centro comercial», «El caso de la salvavidas desaparecida» o «La batalla de Starcourt».

Los temas que nos preocupan

La televisión no puede obviar su función de servicio público. No estaría mal que este 2019 hubiese más programas que se dedicasen en profundidad a los problemas que preocupan a los españoles. Un clásico en este sentido es «Salvados», que este 2018 trató temas tan importantes y a la vez tan silenciados como la depresión o el sexo entre los adolescentes. También en La Sexta Alberto Chicote, el chef televisivo, se atrevió este año con «Te lo vas a comer», un programa que investigaba la calidad de lo que comemos en restaurantes, hospitales o fiestas populares.

Series españolas de éxito

Este 2018 las series españolas han demostrado que pueden competir en igualdad de condiciones con las producciones extranjeras. Ahí está para certificarlo «La casa de papel», que se convirtió en un fenómeno mundial cuando Netflix la incorporó a su catálogo y es a día de hoy la serie de habla no inglesa más vista de la historia de la plataforma. Este que termina ha sido también el año de «Fariña» y de la segunda temporada de «Paquita Salas», ambas disponibles también en Netflix. Esperemos que este 2019 las ficciones nacionales sigan dejando el listón bien alto.