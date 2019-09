Actualizado 22/09/2019 a las 14:23

Uno de los fichajes más sorprendentes de esta séptima edición de «Gran Hermano VIP» ha sido el de Irene Junquera. La periodista, conocida por su trabajo en espacios de tertulia deportiva como «Punto pelota» y «El chiringuito», entró hace dos semanas a la casa de Guadalix de la Sierra, en un movimiento que sorprendió a gran parte de la audiencia del formato que presenta Jorge Javier Vázquez.

La incorporación de Irene a «GH VIP» fue del todo inesperada, pues la televisiva nunca había mostrado interés hacia ese tipo de programas. Es más, todo lo contrario, pues hace solo unos años publicó en su Twitter un mensaje en el que criticó con dureza al espacio de Mediaset. «Me apesta “GH”, lo siento», escribió, en un «tuit» que borró hace solo unas semanas. Es por ello que su presencia en el formato ha extrañado tanto a los espectadores como a sus propios compañeros de convivencia en Guadalix. Así quedó claro hace unos días, en una conversación que Irene mantuvo con el Maestro Joao y Adara. «Te veo un perfil que tienes hecho de otro rol, de otra historia. Es como: “Irene Junquera en 'Gran Hermano'”. ¡Es una mentira!», dijo el Maestro Joao, que narró lo que pensó cuando se enteró de que la periodista entraría en «GH VIP».

La televisiva, entretanto, trató de explicar su decisión. «No soy consumidora de esto, es verdad, aunque la última edición sí que la vi. Pero me gusta vivir cosas», comenzó diciendo, antes de ahondar más en su situación personal. «Estuve como un año bastante chunga de curro... bastante. Y claro, yo me veía y decía : “Joe, me he ido de un grupo súper grande a otro. Y me he quedado aquí...», comentó, al respecto de cuando pasó de Atresmedia a Mediaset.

«Sí, y te quedas en el andén...», añadió Joao. «Me sentía un poco estancada. Y viendo un día esto dije... “Puede molar”. Y dije: “A ver, yo sé que hay gente que me va a matar”. Pero son prejuicios. La gente que lo ve, lo que va a hacer es conocerme más, que yo estoy feliz. Y la gente que no lo ve... son prejuicios, y eso dice más de ellos que de mí. Y esta experiencia me parece brutal», añadió la periodista. «Como experimento, es fantástico y maravilloso», coincidió Joao, ante la atenta mirada de sus compañeras de «Gran Hermano VIP».

Tras ello, Irene, Joao y Adara debatieron acerca de si a la periodista podría pasarle factura en un futuro el hecho de entrar a «GH VIP». «¿Tú crees que afectará a tu carrera?», le preguntó Adara. «Lo que tiene que condicionar tu trayectoria es estar en lo que tú quieras, porque es tu vida», opinó Joao. «El lugar donde estás no determina tu profesionalidad. Si yo soy una periodista creíble o reputada... ¿Por entrar aquí dejo de serlo? ¿Dejo de ser profesional?», respondió Irene, que se prodigó en los motivos que la llevaron a la casa de Guadalix. «Tengo una motivación laboral, para que me conozca más gente y abrirme a otro tipo de público. Aparte de vivir la experiencia, que suena a coña, pero no lo es. Para mí esto es la hostia, es muy potente». «Claro, es que te expones en un programa líder de audiencia...», agregó Joao.

Una exposición pública, la de los concursantes de «Gran Hermano VIP», acerca de la que también habló la periodista. «Es duro exponerte tanto, porque yo esto no lo había vivido. Yo soy una imagen periodística y para mí es duro estar aquí. Es como... ¡Ostras! De repente van a conocer a Irene. Con sus mierdas, llorando, con todos en contra de ella... Y yo sé que me arriesgo, pero digo: “Mira, el que lo consuma me va a conocer más y el que no es un prejuicio puro y duro”», sentenció la tertuliana, con cuyas explicaciones coincidían Adara y Joao.