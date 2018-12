Actualizado 16/12/2018 a las 23:15

Este domingo, «Gran Hermano VIP» asistió a una nueva entrega de «GH VIP: El debate» en esta sexta edición. Presentado por Sandra Barneda, la noche se anunciaba calentita y llena de temas para la polémica. Se trata del último debate de la temporada, ya que este mismo jueves se celebrará la final del programa. Este pasado jueves Asraf fue expulsado de la casa de Guadalix de la Sierra, por lo que siguen en pie tres concursantes: Miriam Saavedra, el Koala y Suso.

Asraf estuvo este domingo en el plató de «GH VIP» para hablar sobre su paso por la casa y aclarar algunas de las polémicas que ha protagonizado, principalmente su relación con Isa Pantoja y con Omar Montes. Isa entró al programa siendo novia de Montes, pero a las pocas semanas de entrar en la casa tuvo un «edredoning» con Asraf. En plató le esperaba también Aurah, la pareja de su amigo Suso, que acusa a Asraf de intentar boicotear su relación.

Otra de las promesas de la noche era la segunda ronda del enfrentamiento entre Ángel Garó y Verdeliss. En la gala de este jueves, el primero comentó irónicamente que «no va a decir nada no vaya a alterarse, que está embarazada», refiriéndose a Verdeliss. La aludida rompió a llorar y, muy enfadada le reprochó a Ángel ser «una persona muy inteligente para hacer daño. No sé por qué habla así de mí y de mis hijos, es muy cruel». A todo esto, Garó se había marchado del plató, algo que le hizo ganarse los abucheos del público.

Por si esto fuera poco, dentro de la casa se ha vivido un auténtico terremoto en los últimos días. Miriam y el Koala, amigos inseparables desde que entraron en «GH VIP» hace tres meses, han roto su relación nada más llegar a la final. Koala se justifica diciendo que «en un reality cada uno se comporta atendiendo a sus intereses». Por su parte, Miriam está desolada, se siente traicionada y quiere retomar su amistad con el cantante: «Me duele porque no lo entiendo. Me duele como un puñal y no quiero pensar que Koala es así».

Al poco de empezar les mostraron a los concursantes los porcentajes ciegos de las votaciones, que arrojaban un 67,3%, 25,8% y 6,9%. Suso, muy convencido, aventuró que la ganadora sería Miriam, él mismo quedaría segundo y Koala se quedaría en último puesto. La noche del domingo estaba dedicada a lo que llamaron «el gran debate electoral de "GH VIP"», en el cual los finalistas expusieron sus argumentos sobre diferentes temas y respondieron a las preguntas de los espectadores.

El primer tema que trataron fue la convivencia, y los tres finalistas se sinceraron sobre su comportamiento en la casa y su relación con el resto de concursantes. En su primer turno el Koala reconoció que en ocasiones se había callado cosas para no meterse en líos con sus compañeros. Suso y Miriam le afearon esa conducta y también los espectadores criticaron que Koala fuese «un experto en esquivar broncas». En plató el tema despertó pasiones, enfrentó a los tertulianos y enfervorizó al público, que arrancó a gritar «Miriam ganadora, Miriam ganadora» para desesperación de la presentadora.

A todo esto Merche, la madre de Suso que defendía a su hijo en el plató, se puso a gritarle a Nagore Robles por criticar a Suso. En la discusión se interpuso Miguel Frigenti, colaborador de «GH VIP», quien le recordó a Merche que su hijo «ha entrado en el programa libremente cobrando una pasta, así que más faltaría que no pudiésemos criticarlo. Si no quiere que hablen mal de él que no se metan en "GH VIP", que tenéis la piel muy fina. ¡Estamos hartos de que nos digan cómo hacer nuestro trabajo!».

La madre de Suso reaccionó con más gritos, poniéndose en pie y señalando con el índice al periodista, al tiempo que le recordaba que «si no haces bien tu trabajo yo estoy en el derecho de criticarlo porque también soy colaboradora del programa. Yo vengo aquí a defender lo mío». Sandra Barneda tuvo que intervenir para poner orden y que el debate volviese a los cauces de la normalidad, pues se había convertido en un gallinero insoportable.