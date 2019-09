Actualizado 13/09/2019 a las 01:56

La segunda velada de «Gran Hermano VIP» estuvo cargada de mucha tensión, tanto dentro como fuera de plató. A los conocidos enfrentamientos entre Alba Carrillo y Antonio David en la casa de Guadalix de la Sierra se sumó un instante de lo más tenso entre el presentador Jorge Javier Vázquez y Raquel Salazar, la madre de la concursante Noemí Salazar, que terminó con la mujer expulsada de plató. Todo ello en una noche, además, que terminó con Dinio como el primer líder de «GH VIP 7» y que dejó a los primeros nominados de la edición.

La noche arrancó con Mila Ximénez, que se había planteado abandonar en las últimas horas, dando marcha atrás en su decisión, entre lágrimas. «Todos los miedos con los que yo entraba aquí, los he reproducido en solo veinticuatro horas», espetó en el Confesionario, antes de decidir que, de momento, seguirá en el concurso. Entretanto, el programa siguió sin dejar a los aspirantes acceder a ese «área restringida» que, de momento, es la residencia. «¡Atención, porque las rejas se quedan! O lo que es lo mismo... os habéis quedado sin casa», manifestó el presentador a los aspirantes.

En plató, y después de que Miriam Saavedra, ganadora de «GH VIP 6», saludase a los participantes de esta edición, comenzaron a surgir los primeros enfrentamientos entre los tertulianos. Sofía Suescun se las vio con Rocío Flores, la hija de Antonio David y sobrina de Gloria Camila Ortega, con la que discutió a cuenta de Kiko Jiménez, aspirante de «GH VIP 7», actual pareja de Sofía y exnovio de Gloria Camila. Entretanto, Vázquez se enfrentó a Raquel Salazar, en el que fue sin duda el momento más tirante de la noche en el programa.

Raquel Salazar, expulsada tras su bronca con Jorge Javier

La concursante de «Los Gipsy Kings» echó en cara al presentador sus preferencias hacia determinados aspirantes. Pero Vázquez no lo toleró e invitó a Raquel a abandonar el plató de «GH VIP», algo que la tertuliana terminó haciendo de manera forzosa. «Me voy en la pausa. No me voy a levantar delante de las cámaras, porque no me apetece. No me voy a levantar ahora, como si me echases por haber robado en el Bershka una camiseta», abroncó al televisivo.

Después del tenso instante, el programa volvió a poner su foco en Guadalix, donde los aspirantes se enfrentaron al primer juego de líder de la edición, consistente en reptar por un circuito para terminar en primer lugar. Tras las semifinales, Dinio, Estela Grande y Kiko Jiménez se plantaron en la última ronda, aunque fue el primero el que terminó como el primer líder de la semana. «¡Será el líder de la casa y ha ganado inmunidad y un poder extra en las nominaciones!», anunció Vázquez.

Con todo listo para que los aspirantes pusiesen en el disparadero al resto de sus compañeros, la audiencia del programa votó para que cinco concursantes nominasen desde el Confesionario, en secreto. Esos no fueron otros que Antonio David, Noemí, El Cejas, Adara y Mila Ximénez. Los demás, se vieron obligados a hacerlo a la cara, delante de todos sus compañeros.

Allí, las tensiones siguieron aflorando entre los aspirantes. Especialmente, entre Dinio e Irene Junquera, cuando el cubano acusó a la presentadora de estar «haciendo un papel» y la televisiva rompió a llorar. «Me está atacando y no entiendo que diga eso de mí», sollozó Irene, defendida en todo momento por Raquel. «Lo peor son las maneras en lo que se lo estás diciendo», condenó esta última.

El «poder» de Dinio

Irene terminó la noche dentro de la terna de nominados, junto a Hugo Castejón y Gianmarco Onestini. Los dos últimos, todo sea dicho, apenas habían podido convivir con el resto de sus compañeros, pues el programa les había tenido aislado durante todo el primer día. Los tres empataron a 19 puntos como los aspirantes más votados por sus compañeros.

Aunque entonces, llegó uno de los momentos clave de la noche: Dinio, el líder de la semana, utilizó su «poder extra» para salvar a Gianmarco, que se libró así de la quema. «Se le ve que es buen chaval y se merece la oportunidad. Te mira a los ojos y desprende mucha nobleza», dijo el cubano, para justificar su decisión. En lugar del italiano, terminó nominada Anabel Pantoja, que fue la cuarta con más puntos en contra, 7, y que se medirá a Irene Junquera y Hugo Castejón por seguir una semana más en «GH VIP».