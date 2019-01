Actualizado 14/01/2019 a las 21:17

Desde que el pasado 8 de enero se estrenase «GH Dúo», no hemos parado de ver cómo los concursantes del reality generan titulares. La nueva entrega de «Gran Hermano» cuenta con un casting que ha suscitado el interés del público desde el inicio. La actitud de algunos, como la pasividad de Julio, ha conquistado a la audiencia; sin embargo, otros han conseguido dividir a los colaboradores de «GH Dúo: El debate» desde su primera entrega. ¿Ha tenido Fede comentarios machistas?

Fede protagonizó su enésimo enfrentamiento con Ylenia, quien no dudó en tildarlo de «machista de mierda» y «machirulo». «Esperaba que las tres estuviéramos peleadas por él, y como no ha pasado, está consumido». La afirmación de la que fuese su pareja dejó al resto de los habitantes de la casa expectantes a la reacción de Fede. «Si es un hombre, echo huevos. Pero si es una mujer, no le puedo gritar», respondió el italiano.

Este comentario provocó un intenso debate en el plató de Telecinco. Jordi González tiró la primera piedra al asegurar que actualmente se abusa de las acusaciones de machismo; sin embargo, los colaboradores no opinaban igual. Muchos aseguraron que el comentario era desacertado; otros, no. Ares, Tony, Makoke o Anabel defendieron a Fede; mientras que Belén Esteban, Miriam Saavedra y Ariadna aseguraron que su comentario estaba fuera de lugar.

Según Ylenia, Fede está haciendo todo lo posible para conseguir crear una enemistad entre Sofía, Raquel y la exconcursante de «Gandia Shore», y así salir ganando como concursante. Pero ¿cómo? El italiano le aseguró a Sofía el jueves pasado que Ylenia le había estado criticando a sus espaldas lo cual ella asegura que es mentira. Incluso, llegó a hablar a solas con Sofía Suescun para aclarar la situación. Pese a calmar los ánimos, le hizo una dura confesión: «No me fío de ti».

Pese a las múltiples discusiones que han tenido desde que entraron a «GH Dúo», Ylenia ha intentado acercarse a Fede para hacer las paces. Ambos, emocionados y nerviosos, hablaron de su situación. «Yo sí que sentí por ti, Fede. Me emociono al hablar contigo», ha dicho Ylenia. Tras la charla, acabaron dándose un abrazo de reconciliación. Parece que los dos concursantes van a darse una tregua.