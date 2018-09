Actualizado 19/09/2018 a las 00:16

Este martes y con visos a seguir explotando ese tremendo filón que es «Gran Hermano VIP», Telecinco estrenó «Gran Hermano VIP: Límite 48 horas», un programa especial que, presentado por Jorge Javier Vázquez, informa sobre la última hora de lo que está sucediendo en la casa de Guadalix de la Sierra. Con el espacio, la primera cadena de Mediaset aumenta a tres el número de días en que «GH VIP» está presente en su parrilla.

Y en la primera edición de «Gran Hermano VIP: Límite 48 horas» no podía faltar la polémica. Sobre todo, en relación a uno de los grandes temas de actualidad del concurso de Telecinco: el vínculo existente entre la presentadora Mónica Hoyos y la modelo Miriam Saavedra, ambas peruanas y exparejas del televisivo Carlos Lozano, que mantienen una relación más que tormentosa.

Vázquez conectó en directo con la casa desde el plató y, con los catorce concursantes que quedan en la casa presentes, comenzó a preguntar a la una por la otra. Entre ambas, se dedicaron todo tipo de «lindezas». «Miriam ha cobrado por ir a la televisión a insultarme, delante de mi hija», señaló Hoyos. «Que esa señora me deje en paz, porque me está buscando todo el rato. Estoy intentando pasar de ella y no hacerla caso, pero al final si me buscan, me encuentran», desafió Saavedra.

La conversación fue subiendo de tono y Aramís Fuster trató de mediar, pero Vázquez no se lo permitió. Entretanto y con ambas chillando en Guadalix, Mónica Hoyos soltó un comentario inesperado. «¿De qué te ríes, Koala?».

Sí, para sorpresa general, el mensaje iba dirigido al cantante Manuel Jesús Rodríguez, más conocido como El Koala, uno de los concursantes más entrañables de «GH VIP». El vocalista malagueño, que se dio a conocer hace más de una década con su éxito rural «Opá, yo viazé un corrá», parecía encontrar divertida la discusión entre las dos ex de Lozano.

El propio Vázquez le cuestionó sobre las acusaciones de Hoyos. «¿Koala, te estabas riendo?». Ante la pregunta, el cantante, casi siempre comedido en la casa, estalló a carcajadas. «Me ha entrado la risa, Jorge», espetó el vocalista. «¡Es que se me escapa la risa!», se excusó. «¿Pero tú conocías estas diferencias entre Mónica y Miriam?», preguntó el presentador. «No, y no quiero conocerlas», recalcó El Koala, que tiene en Darek Dabrowski a uno de sus mayores aliados en la casa.

La actitud del cantante enervó a Hoyos. «Muy bien Koala... ¿sabes que las diferencias que tenemos son por mi hija? ¿Te gustaría que metieran en la casa a alguien con quien te llevases mal? ¡Lo voy a pedir!», amenazó la modelo. «¡Que entre quien quiera! ¡Si a mí me da igual!», se limitó a decir El Koala, que se granjeó el apoyo de cientos de seguidores del programa a través de las redes sociales.