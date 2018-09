Actualizado 24/09/2018 a las 00:42

Este domingo tuvo lugar uno de los momentos más esperados de «Gran Hermano VIP». Isabel Pantoja llamó en directo al programa para hablar con su hija, Isa Pantoja, concursante de «GH VIP» y una de las nominadas para abandonar el programa esta semana, junto a Miriam Saavedra y El Koala.

Hace dos viernes, Pantoja ya había llamado a «Sálvame» de manera inesperada para hablar acerca de su hija y de su entrada a «GH VIP». En aquella llamada, la tonadillera dejó claro que su relación con Chabelita estaba muy deteriorada y que llevaban bastante tiempo sin hablar. «Estoy tranquila de que mi hija esté en "Gran Hermano VIP", porque así al menos no estará por las calles de noche», reflexionó la cantante, que aseguró no aceptar «la vida que ha tomado» su hija.

Con aquella llamada como telón de fondo, en la que incluso entró en directo Kiko Rivera para tratar de calmar los ánimos, este domingo la tonadillera ha dado la sorpresa al llamar a Isa Pantoja, en directo, a «GH VIP». Así lo anunció Sandra Barneda, la presentadora de «Gran Hermano VIP: El debate», en torno a las doce de la noche. «Puedo confirmar que esta noche, y en unos minutos, Isa Pantoja hablará con su madre», espetó Barneda, ante el revuelo general.

Minutos después –y tras el pertinente paso a publicidad–, «GH VIP» enviaba a Chabelita a la sala del confesionario. Un movimiento que le pilló por sorpresa. «A lo mejor es tu madre, que lo pediste», le dijo Makoke. «No creo...», se limitó a decir la hija de Isabel Pantoja.

Aunque nada más lejos de la realidad. Según se sentó en el sofá, Chabelita escuchó la voz de su progenitora. Y entonces, rompió a llorar. «Te llamo porque te amo, porque te quiero. Sé que eres una linda niña. Eres mi vida, junto con tu hermano. Te vengo a dar fuerzas con todo el amor del mundo. Te queremos. Queremos que te quedes y te apoyamos a muerte», expresó Pantoja.

Las lágrimas de Isa Pantoja

Entretanto, Chabelita se rompió. «No puedo mamá. No puedo. Te echo de menos. ¡Quiero irme contigo!», confesó, sollozando. Sin embargo, su madre trató de consolarla. «Es demasiado pronto para que te vayas. Está todo perfecto, todo divino y te queremos todos».

Tras ello, Pantoja le dio un consejo y le pidió que se relacionase con sus compañeros más allá de Techi, expareja de Kiko Rivera y Alberto Isla y la mayor aliada de Chabelita en la casa de Guadalix de la Sierra. «Tienes que hablar más con tus compañeros. Abre tu mente y tu corazón. No solo con una persona, sino con todos», apostilló Pantoja, que se deshizo en cariño hacia su hija. «Sé cómo eres. Soy tu madre, la que más te quiere del mundo. Soy la que se muere por ti. Aquí me tendrás hasta el día que yo no esté en este mundo. Siempre, porque te amo. Te adoro», recalcó, antes de colgar el teléfono y dejar a Chabelita con los nervios a flor de piel.

Hablando con el Súper, la joven fue clara. «No me esperaba que fuera mi madre para nada. La última persona que pensaba que me iba a llamar, es ella», señaló. «Ni siquiera tú te lo esperabas...», contestó el Súper. «Con esto aumentan más mis ganas de quedarme. La esperanza es lo último que se pierde y voy a seguir aquí luchando. Necesitaba la llamada de mi madre, sentir que está ahí a pesar de nuestras cosas. Estoy súper contenta», afirmó tajante. Tras ello, la dirección del programa le puso una condición: no decirle a ninguno de sus compañeros que Isabel Pantoja había hablado con ella.

Tras el emotivo momento, Sandra Barneda agradeció en directo la llamada a la tonadillera. «Gracias, Isabel Pantoja», remarcó. La llamada se produce en medio de la polémica por un posible pacto de Paolo Vasile con Chabelita y Pantoja para que la joven permanezca en la casa de «GH VIP». A Miriam Savedra y El Koala, los otros dos nominados, no les dejaron hablar con sus familias en directo, sino que les pusieron mensajes de voz: a Saavedra de su madre y al Koala, de su mujer.