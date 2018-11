Actualizado 28/11/2018 a las 00:45

«Gran Hermano VIP» regresó este martes a las noches de Telecinco y lo hizo con una nueva entrega de «GH VIP: Límite 48 Horas», el programa que la primera cadena de Mediaset emite dos días antes de cada gala. Con solo seis concursantes ya en la casa –Miriam Saavedra, El Koala, Mónica Hoyos, Suso Álvarez, Tony Spina y Asraf Beno– cada vez quedan menos aspirantes candidatos a llevarse el maletín en el exitoso concurso televisivo.

Estos días, en la prueba semanal, los aspirantes deben versionar el clásico musical «Grease», con los concursantes de «GH VIP» poniéndose en la piel de los protagonistas del exitoso filme que protagonizaron en 1978 John Travolta y Olivia-Newton John en los papeles de Danny Zuko y Sandy Olsson. Los cástings para poder optar al papel principal los llevaron a cabo en «GH VIP: Límite 48 Horas», y a él debían presentarse los aspirantes por parejas.

La primera pareja de la noche estuvo formada por Mónica Hoyos y El Koala, que precedieron a la segunda, la compuesta por Suso y Asraf. El exconcursante de «Gran Hermano 16» y el Míster Universo de esta edición de «GH VIP» cantaron juntos para luchar por pasar a la final. La tercera pareja de la noche, por su parte, estuvo formada por Tony Spina y Miriam.

Antes de que Asraf y Suso se subiesen al escenario, el presentador Jorge Javier Vázquez les dio ánimos. «Ahora, a poner en marcha vuestras voces de barítono...», les emplazó. Una recomendación ante la que Suso se mostró bastante asombrado. «¿Qué es barítono?», preguntó en voz alta.

Desde el programa hicieron oídos sordos a la cuestión de Suso y no le dieron mayor trascendencia. Pero las redes sociales, que ya se sabe que no perdonan una, se cargaron enseguida de comentarios contra el concursante por su «incultura». «¿Qué es barítono? Pregunta el lelo de Suso. Prueba evidente de que no solo es en geografía. ¡Regaladle la Espasa por Reyes, porque es penoso!», pidió un usuario, en alusión a que, el pasado fin de semana, el mismo concursante ubicó en un mapa Australia en Latinoamérica.

#GHVIPLímite11 q es barítono pregunta él lelo de Suso, prueba evidente q no solo es en geografia, regalarle la ESPASA en reyes pk es penoso. — Mishae (@_mishae_) 27 de noviembre de 2018

«¿Pero este chico sabe algo? No he visto tanta incultura y analfabetismo en una sola persona. Si este es el reflejo de la juventud, ¡es vergonzoso!», espetó otro. «Este no tiene ni certificado de escolaridad», señaló uno más. «¡Cateto!», comentó un telespectador más. Hace algunas semanas, Suso protagonizó otro momento similar cuando cargó contra Miriam porque esta le llamó «haragán», sinónimo de vago. «¡No te metas con mi físico!», respondió entonces Suso en «GH VIP».

Suso pregunta que es Barítono, pero éste chico sabe algo?No he visto tanta incultura y analfabetismo en una sola persona. Si esto es el reflejo de la juventud, es vergonzoso. #GHVIPLímite11 — Antonio Alcina (@AntonioAlcina) 27 de noviembre de 2018

@ghoficial QUE ES BARITONO DICE SUSO ????? COMO PUEDE SER TAN IGNORANTE ESTE PARASITO ????? — a.maria.lopez (@amll754) 27 de noviembre de 2018

#GHVIPLímite11 Lo que más me gusta de Suso es la capacidad que tiene para disimular su analfabetismo. ¿Qué es barítono? — Reportera Picharachera (@HANAMONK) 27 de noviembre de 2018

En la noche, además, Miriam se salvó de la nominación definitiva al ser la concursante menos votada por la audiencia de los tres que estaban en la cuerda floja. El Koala y Tony Spina, así las cosas, se jugarán su permanencia en «GH VIP» este jueves.