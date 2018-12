Actualizado 04/12/2018 a las 20:45

«Gran Hermano VIP» ha entrado de lleno en su recta final. Solo cinco concursantes optan ya al premio final del concurso. Dos de ellos son los grandes favoritos de la audiencia, Miriam Saavedra y El Koala, nominados esta semana una vez más, en esta ocasión junto a Mónica Hoyos, archienemiga de Miriam. Los otros dos candidatos al «maletín» son Suso Álvarez y Asraf Beno, dos de los aspirantes más polémicos de la casa y que son desde el pasado jueves, oficialmente, los dos primeros finalistas de esta sexta edición de «GH VIP».

Así lo anunció el propio presentador, Jorge Javier Vázquez, después de las nominaciones de la pasada semana, que serán las últimas de esta nueva entrega de «Gran Hermano VIP». «¡Asraf, Suso... sois los dos primeros finalistas de “GH VIP”!», anunció el televisivo, después de que los otros tres concursantes (Miriam, El Koala y Mónica Hoyos) acabasen nominados. «¡Qué bien! ¡He cumplido un sueño!», confesó Suso, alucinado por su «logro».

La presencia de ambos concursantes en la final de «GH VIP», no obstante, no ha gustado entre la mayor parte del público del programa. Las cuestionables actitudes de Suso, calificado de «machista», «racista» o «misógino» por la audiencia y que ha cargado en varias ocasiones con gravedad contra los televidentes; y la manera de proceder de Asraf dentro de la casa de Guadalix de la Sierra ha enfurecido a los televidentes del formato, que no entienden la presencia de ambos en la última fase de «Gran Hermano VIP».

«¡Muy injusto todo!», «¡Vaya vergüenza!», «¡Inaceptable!» o «¡Qué pena de concurso!» fueron algunos de los cientos de comentarios de los espectadores a través de las redes sociales, en las que no dudaron en cargar contra Suso y Asraf. Tal es el descontento que gran parte del público, incluso, les considera como los «peores finalistas de la historia» de «GH VIP». Punto de vista compartido por Iván Madrazo, ganador de la décima edición de «Gran Hermano» y que puso de manifiesto en Twitter su actitud ante la presencia de Suso y Asraf en la final del programa. «Creo que no he visto más injustos y peores finalistas en la historia de “GH”. ¡Qué cosa más ridícula, por Dios!», escribió en la citada red social. En apenas unas horas, su mensaje superó las 4.000 interacciones de usuarios que, en su mayoría, pensaban como él.

Un camino... ¿plácido?

Desde que arrancó el concurso hace casi tres meses, lo cierto es que los televidentes apenas han tenido ocasiones para votar contra la permanencia de ambos aspirantes en «GH VIP». Suso no ha sido nominado en ninguna ocasión por el resto de sus compañeros, mientras que Asraf lo ha sido tres veces. En todas ellas, no obstante, se las vio con rivales de «mucha» entidad. En la Gala 4 acabó en la cuerda floja junto a Omar Montes, nominado de manera automática por el programa tras haber insinuado a Asraf, durante la semana, que intentase acostarse con Miriam mientras esta estaba borracha. En aquella ocasión, el Míster Universo de la edición se salvó por poco, pues el 53,2% de los votos del programa fueron contra Omar. Las otras dos nominadas aquella semana fueron Miriam y Verdeliss, salvadas el martes en «GH VIP: Límite 48 horas».

La gala siguiente, estuvo una vez más nominado junto a Techi Cabrera, Verdeliss y Miriam, aunque se salvó en «GH VIP: Límite 48 Horas» junto a Verdeliss y Techi terminó expulsada. Semanas más tarde, volvió a la cuerda floja, en esta ocasión contra Ángel Garó, Miriam y El Koala. Los dos últimos se salvaron el martes y Asraf se enfrentó en la gala del jueves contra Ángel Garó, de los concursantes que más controversias han generado en esta edición y que abandonó la casa con un 51,1% de votos. A partir de entonces, Asraf se ganó la inmunidad en dos galas más, mientras que en otra estuvo nominado y fue Mónica Hoyos quien le libró de la quema. Ahora, él y Suso esperan rivales en la final de «GH VIP», aunque con gran parte de la audiencia en su contra.