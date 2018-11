Actualizado 09/11/2018 a las 00:45

El «affaire» entre Isa Pantoja y Omar Montes ha sido uno de los grandes temas que ha dejado la la sexta edición de «Gran Hermano VIP». El «reality show» de Telecinco ha sabido sacar tajada de la relación entre ambos y del triángulo (o cuarteto) que formaron con Asraf Beno y Techi Cabrera durante su paso por «GH VIP».

De los cuatro, ya solo queda Asraf en la casa de Guadalix de la Sierra. Chabelita fue la primera expulsada, mientras que Omar Montes y Techi se marcharon algunas semanas más tarde. Montes y Pantoja rompieron su relación en directo cuando el joven ingresó en la residencia de «GH VIP», donde comenzó una relación amorosa con Techi... que había sido la mayor aliada de Chabelita en el programa. Paralelamente, la hija de Isabel Pantoja reconoció en directo que, de haber entrado soltera en la casa, hubiera tenido algo con Asraf.

Este jueves, en la novena gala de «Gran Hermano VIP» –que coincidía con el vigesimotercer cumpleaños de Chabelita–, el «reality» presentado por Jorge Javier Vázquez en Telecinco invitó a la joven a organizar una pequeña fiesta en Guadalix. «Allí podrás hablar con Asraf y solucionar las cuentas pendientes», sentenció desde plató JJ. «Bueno, nunca se sabe lo que puede pasar...», le respondió Pantoja.

En ese instante, Vázquez se percató de algo que estaba sucediendo en plató de «GH VIP». «Uy Omar... ¿estás llorando?», le preguntó a Montes, sentado a unos metros de él. «No, no estoy llorando», se limitó a contestar, antes de levantarse y abandonar en directo el programa de Telecinco. «Se lo he visto en el maquillaje...», siguió diciendo el presentador.

Vázquez, que no daba crédito a lo que veía, le siguió y comenzó a buscarle por los estudios de Mediaset, sin éxito. «¡Qué rasca hace aquí en Madrid!», decía, quejándose del frío de la capital mientras trataba de encontrarle. Finalmente, consiguió que su invitado volviese al plató de «Gran Hermano VIP», aunque lo hizo visiblemente molesto con el programa. Por la tarde, ya había discutido con Belén Esteban en «Sálvame».

«No quiero tener que estar viendo cómo está allí ella con el otro. Ahora que nos estábamos reconciliando y que estábamos bien... cogéis y me hacéis esto», expresó Montes, enfadado. «A veces, uno se derrumba. He hecho cosas mal, pero creo que no es para que me tratéis así», sentenció Omar, cargando contra «GH VIP», mientras varios colaboradores le reprendían. «Parece que tienes cinco años», le dijeron.

Omar, único nominado automáticamente a pesar de Suso o Ángel Garó

No hay que olvidar, por otra parte, que Omar ha sido el único concursante de esta edición de «GH VIP» que se ha enfrentado a una nominación disciplinaria por parte del programa. Ocurrió después de que bromease con Asraf acerca del estado de embriaguez en el que se encontraba Miriam Saavedra en una fiesta que organizaron en «Gran Hermano VIP». El joven, que se disculpó y trató de aclarar su comentario, fue nominado automáticamente y posteriormente, expulsado por la audiencia.

Llama especialmente la atención que el concurso no haya seguido el mismo procedimiento con otros concursantes, como Suso Álvarez o Ángel Garó. El primero ha insultado públicamente a la audiencia del programa y ha emitido improperios «machistas», «racistas» y «misóginos» hacia aspirantes como Miriam, Asraf o Aurah Ruiz. Hasta el punto que la propia audiencia pidió al concurso su expulsión automática, como también hizo la presentadora Ana Rosa Quintana. Garó, por su parte, ha atacado con dureza a Miriam y Asraf por cuestiones raciales, sin que «GH VIP» haya tomado represalias de ningún tipo.