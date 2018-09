23.26El cómico y artista está ofreciendo una versión extendida de lo que sucedió con su polémico video en el balcón.

23.22Ángel Garó está decepcionado con las condiciones en las que vive en el programa. De hecho, si hubiera sabido que no iba a estar en una casa «VIP» no habría participado. «Yo no he venido a una feria», confiesa.

23.21La audiencia puede elegir, por la APP, si quieren que Techi elija a un compañero con el que compartir el privilegio del baño.

23.18Ya han formado las parejas: Concursarán Suso con Aurah, Mónica con Tony, Isa con Asraf, Koala y Miriam, Aramís juega con Ángel, y Darek participa con Makoke y Techi se queda fuera. No será inmune y no tendrá ningún poder extra, pero no sabe que tendrá acceso al baño.

Turno para el juego del jefe. Se tienen que reunir por parejas, Verdeliss apostará por una y el que sobre no jugará el juego... #GHVIPGala2pic.twitter.com/mxoHeepxKd — Gran Hermano (@ghoficial) 20 de septiembre de 2018

23.15Comienza las prueba del «jefe de la casa». Deberán jugar por parejas, salvo Verdeliss, que deberá apostar por uno de los grupos. Mientras uno está atado por una cuerda, el otro miembro del equipo tendrá que sujetarle para que no se caiga. Al ser 13 concursantes, uno tiene que ser descartado en el juego, y aunque no lo saben, disfrutará de una hora diaria en el baño, que todavía no está abierto para los habitantes. Ahora debaten por las parejas.

23.12Aramís Fuster no ha acudido a descubrir la cocina. Se ha quedado sola en el sofá del salón, llorando desconsoladamente. ¿Reconocerá su error al acusar a Suso de insultar a Garó?

Les hemos retirado el hornito para cocinar porque... ¡¡HAN RECUPERADO LA COCINA!! ¡Gran trabajo, chicos! #GHVIPGala2pic.twitter.com/DdTQ6aAqb1 — Gran Hermano (@ghoficial) 20 de septiembre de 2018

Mónica: "Yo no pongo en contra a nadie. Yo digo lo que pienso" #GHVIPGala2pic.twitter.com/erjGjKzzVw — Gran Hermano (@ghoficial) 20 de septiembre de 2018

23.09Los concursantes conocen la función del «jefe» de la casa, y saben que con la prueba que harán en unos minutos saldrá un elegido que decidirá las tareas para la semana.

23.07BOMBA: Miriam piensa que Mónica está intentando poner en su contra al resto de la casa. De hecho, Miriam asegura haber escuchado comentarios de Hoyos a sus espaldas intentando que los compañeros no se lleven bien con ella.

23.05Se vuelve a vivir un momento de tensión entre Mónica y Miriam. La reconcuiliación parece, de momento, imposible.

Cuando te equivocas oyendo algo que no se ha dicho #GHVIPGala2pic.twitter.com/l6tSJjMWvb — Gran Hermano (@ghoficial) 20 de septiembre de 2018

23.03La casa reconoce que las formas de Aramís Fuster le han llevado a perder la razón, y todos se han puesto muy nerviosos. Quién también ha salido escaldada de la bronca ha sido Miriam Saavedra, que se posicionó a favor de Garó. De hecho, su archienemiga, Mónica, la llamó «Maléfica» a sus espaldas.

Aramis se enzarza con Suso en directo: "Es una cerdada lo que has hecho" #GHVIPGala2pic.twitter.com/10YM6FKOaw — Gran Hermano (@ghoficial) 20 de septiembre de 2018

22.59El enfrentamiento se traslada a la casa en directo. Jorge Javier tiene que terminar pidiendo que guarden silencio mientras hablan con el presentador. Todo esto llega después de que, según Aramís, Suso insultara de manera grave a Garó, pero todo se ha producido por un malentendido.

¿Crees que Aramis se pasó al exigir que el grupo le pidiera disculpas a Ángel?



Tres pueblos

Para nada#GHVIPGala2pic.twitter.com/fcRxByVsDK — Gran Hermano (@ghoficial) 20 de septiembre de 2018

22.55Aramís fue la única que saltó en defensa de Garó. Tras la discusión volvió a reunir a todos los habitantes en la cocina, para pedir que se disculparan ante el artista. La eminencia en ocultismo odia las broncas. Suso no acudió, y entonces se produjo un nuevo enfrentamiento. «Aramís, habla tranquila con todos», pedía El Koala. «Tranquila no se puede hablar en momentos tan especiales como este», aseguró la bruja. «Hemos ofendido a Garó, y hemos perdido el comer a diario. Exijo que pidamos disculpas a Ángel Garó», aseguró Aramís. Suso se levantó, y Fuster le dijo que volviera a sentarse «Y una mierda», le contestó el exsuperviviente. Al final, todos los concursantes se echaron encima de Aramís porque no quería que nadie exigiera que pidieran disculpas. Al final, todo terminó en un nuevo enfrentamiento.

22.51Mónica toma la palabra y reconoce que propuso el crear turnos de cocina para evitar que todo el peso de cocinar lo tuviera que soportar Ángel Garó.

22.50Suso reprocha a Ángel que se pusiera de aquella manera, dictando órdenes, pero también que sus compañeros guardaran silencio.

22.48La bronca comenzó cuando Ángel Garó pedía al resto de compañeros un poco de colaboración para limpiar los platos, evitando que los dejaran tan sucios. «¡Qué me enjuaguéis los platos, leche!», pedía, pero terminó enfadándose. «La paciencia llega hasta unos límites», decía el artista. Al final, aunque parecía que habían llegado a un principio de acuerdo, Garó terminó enfadándose y marchándose.

22.45Jorge Javier Vázquez reconoce que están haciendo un gran trabajo con la casa, que estaba patas arriba cuando entraron. Pero las tareas les han traído el gran conflicto.

22.32«No por divulgarlo dejará de ser imposible. Yo tengo un amor imposible, pero no tengo que comprometer a este señor», asegura Aramís en el confesionario sobre su amor platónico, que es Mario Conde como aseguró Jorge Javier Vázquez el pasado martes. «Si ya se ha emitido, no se puede hacer nada. Si antes era imposible, ahora es ya requeteimposible».

22.28Los concursantes jugarán por parejas para poder ser el «jefe» de la casa durante una semana, pero como no hay sitio para todos, el concursante descartado será el que tendrá el privilegio de tener acceso al baño durante una hora al día. Se acabó el ducharse en el jardín.

Aramis: "Las cartas me decían de alguna forma que tenía que irme ya" #GHVIPGala2pic.twitter.com/hcBo2qKfj9 — Gran Hermano (@ghoficial) 20 de septiembre de 2018

22.22Aramís Fuster reconoce que esta mañana ha entrado en el confesionario con la intención de salir de la casa. La decisión la tomó al echarse a sí misma las cartas, pero ha recapacitado y quiere seguir concursando.

Aramís Fuster vuelve a sorprender a todos con su look - MEDIASET ESPAÑA

22.17Los concursantes, en la primera conexión de la noche, hacen públicas sus dudas sobre las nominaciones. Aseguran tanto Aurah como Asraf que no saben a quién entregarán sus puntos, pero seguro que dudan más cuando descubran que es a la cara.

22.15Aramís Fuster está amenazando con abandonar. Considera que su trabajo ya está hecho en la casa. ¿Terminará la noche fuera de la casa?

22.10¡Comienza la gala!

Todo esto, y alguna sorpresa más, en #GHVIPGala2. Ve preparando las palomitas pic.twitter.com/8GpE3tC9GG — Gran Hermano (@ghoficial) 20 de septiembre de 2018

