El pasado jueves, Aramís Fuster se convirtió en la tercera concursante en marcharse de «Gran Hermano VIP». La bruja del «reality» de Telecinco se fue por la puerta de atrás, superada en la votación final por Miriam Saavedra y El Koala, los otros dos nominados de la semana, y siguió el camino que antes que ella hicieron Oriana Marzoli –por voluntad propia– e Isa Pantoja: el de salir de «GH VIP» antes de tiempo.

Paralelamente a su expulsión del programa de Telecinco, «Semana» lanzaba la noticia de que la Justicia española le había embargado el dinero que ganó en «GH VIP» para pagar una deuda contraída por la vidente con el casero del hogar en el que vive, en la localidad malagueña de Marbella. «Sobre la bruja pende una orden de desahucio de su casa de Marbella que, hasta ahora, no había abonado en los juzgados de primera instancia», explica la citada publicación.

Según «Semana», Aramís habría acumulado, «en forma de impago» una deuda por valor «de 10.100 euros». Como hasta su entrada en el programa no tenía ingresos en su cuenta corriente, nadie se los habría podido reclamar hasta su entrada en el programa. Sin embargo, su contrato en el concurso de Mediaset ascendía a más de 3.000 euros en nómina por cada semana de permanencia en «GH VIP». Así, en sus tres semanas en la casa de Guadalix de la Sierra, Aramís Fuster habría ganado cerca de 10.000 euros, que la Justicia le ha embargado para pagar sus deudas.

Quizá por ello se presentó este domingo en «GH VIP: El debate», solo tres días después de «querer salir» de «Gran Hermano VIP». Lo hizo con un parte de lesiones en la mano y con una petición que sorprendió a la audiencia: volver a la casa que, según sus palabras, abandonó por voluntad propia. «A mí no me echó nadie. Yo me fui porque quise, porque yo dije: “hasta aquí”», enfatizó ante Sandra Barneda, presentadora del concurso.

En Telecinco, Aramís dio las razones que le llevaron a querer salir del concurso. «En Gran Hermano VIP se cumplieron siete años del fallecimiento de mi mamá. No podía pedirle consejo y eso me dejó totalmente sola, por lo que tuvo que salir», expresó, recalcando que tenía «varias costillas rotas», pero que su situación personal ha mejorado y que quiere regresar al programa. «Quiero volver, y resistiré si me lo permiten», enfatizó.

En sus tres semanas en el programa, la vidente de «GH VIP» aseguró que fue amante de Muamar el Gadafi, Barack Obama y Al Pacino, así como que tenía varias carreras universitarias, casi 700 años de edad y un coeficiente intelectual por encima de la media. «Han sido 21 días tuyos en el programa en el que nos has contado de todo y que empezaste muy fuerte... pero en los que al final te deshinchaste mucho», lamentó Barneda.

Algunos colaboradores de «GH VIP: El debate» se posicionaron a favor del hipotético retorno de Aramís al programa, como Carlos Lozano y Steisy. Otros en contra, como sucedió con Laura Matamoros, Miguel Frigenti y Sofía Suescun. Lo que está claro es que una vez más, Aramís Fuster no dejó indiferente a nadie. Habrá que ver ahora si Mediaset atiende a su petición y si ésta se debe, como parece, a su repentina ruina económica.