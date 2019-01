Actualizado 14/01/2019 a las 23:57

Este martes se cumplirá una semana desde que arrancó «Gran Hermano Dúo», el nuevo «reality» que presenta Jorge Javier Vázquez en Telecinco. No tiene ni una semana de vida, pero parece que la audiencia ya tiene a sus dos grandes favoritas: Ylenia Padilla y Sofía Suescun.

No son pocos telespectadores los que piensan que ambas reeditarán en «GH Dúo» la rivalidad existente entre Miriam Saavedra y Mónica Hoyos en «Gran Hermano VIP» hace solo unos meses. Si bien, todo sea dicho, parece que las dos cuentan con muchos más seguidores que los que tenía Hoyos, y además las diferencias entre ambas no son tan fuertes como las que existían entre las dos grandes enemigas de «GH VIP».

Pese a ello, Ylenia y Sofía han protagonizado ya varios enfrentamientos en la casa de Guadalix de la Sierra. Tuvieron su primer rifirrafe en las primeras horas de convivencia, y en la gala del jueves Sofía calificó a Ylenia de «falsa». El viernes, Belén Esteban y Rafa Mora se enzarzaron a cuenta de las dos en «Sálvame», pues la primera defendía a Ylenia y el segundo, a la que fuese ganadora de «Gran Hermano 16» y de «Supervivientes». Y aparte de ello, las dos jóvenes volvieron a discutir este domingo en Guadalix.

La tensión, así las cosas, está más que presente, y se ha magnificado a raíz de un comentario de Ylenia este fin de semana. En una conversación con Carolina Sobe, la exconcursante de «Gandía Shore» se preguntaba dónde se encontraba Sofía mientras los participantes de «GH Dúo» se encontraban bailando. «¿Sofía por qué no está bailando con nosotros?», preguntó Ylenia a Sobe. «Me ha dicho: “Ay tía, es que yo paso de bailar. Es que yo no bailo”», contestó su compañera. A continuación, Ylenia sonrió. «¿Solo baila en la cama, ¿no?», respondió.

Ylenia diciendo que Sofía solo le gusta bailar en la cama. Luego las machistas son otras. La que va de feminista 🤦‍♀️ #GHDUO12E#GHDÚO11Epic.twitter.com/nGCfyCNocy — Brujita ✨ (@la__brujita_) 12 de enero de 2019

Su comentario no pasó inadvertido en redes sociales, donde parte de la audiencia no tardó en criticar a Ylenia por su comentario. «Luego las machistas son otras. La que va de feminista...», escribió un usuario en Twitter. «¡Es asqueroso!», dijo uno más. «Cada vez bajas mas puntos, me aburre que estes todos los dias haciendo comentarios feministas y que ahora digas que Sofía solo baila en la cama», condenó otro. «¡Qué asco de comentario machista!», publicó un cuarto. «Lo llega a decir Suso y la que se monta», dijo otro más, en alusión a Suso Álvarez, exconcursante de «GH VIP» y calificado de «machista» y «misógino» en su paso por el concurso.

El comentario de Ylenia a Sobe sobre Sofía, diciendo q SÓLO BAILA EN LA CAMA, (sin referirse a q salta en la cama, ni a su videoclip), q aquí no somos gilipollas, es ASQUEROSO.



y dice la tía q es FEMINISTA!



Un psiquiatra con diccionario incluido para Ylenia #GHDUO12E — #flipping.com (@gema_nez) 12 de enero de 2019

Ni el Abu, ni Vaquerizo ni ningún Cazaretweets hablarán acerca del comentario de Ylenia a Sofía.



"Sofía sólo baila en la cama"



No se hablará porque no interesa, está sentenciada desde antes de empezar el reality.



Sofía, los valientes seguimos 💔#GHDUO12E — hastings✨ (@Chalamet_GH) 12 de enero de 2019

Twitter



Ylenia: "Sofia solo baila en la cama" bravisimaaaa tienes toda la razón, ganadoraaaaa



Sofia: "hola" que se calle ya, falsa,victima, a la primera a la calle #GHDUO12E — Maligno (@Maligno_Gh) 12 de enero de 2019

Ylenia cancelada! Bufff

Diciendo q Sofía solo baila en la cama...😡

La q iba d feminista!!! Y yo le creía

Q asco pero asco!#GHDUO12E — 💫Sofi💖 (@nadia_duo) 12 de enero de 2019

Ylenia cada vez bajas mas puntos, me aburre que estes todls los dias haciendo comentarios feministas y que ahora digas que Sofia solo baila en la cama.#GHDúo12E#GHDÚO11E — 🍯AITANA🍯 (@misganadores_gh) 12 de enero de 2019

Ylenia: Y Sofia no baila?

Carolina: dice que no le gusta

Ylenia: solo baila en la cama, no? 🙃



Pues nada...el feminismo y eso #GHDuo11E — pilar garcía (@lacolibrii) 12 de enero de 2019

Estoy en shock con Ylenia.

Diciendo q Sofía solo baila en la cama... q asco d comentario machista!

Encima ahora d falsa con ella😡 #GHDUO12E — 💫Sofi💖 (@nadia_duo) 12 de enero de 2019

Sofía: "Voy a tocarme un poquito jajajajaj"

Gente: Dios mio, será guarra la niñata



Ylenia: "Solo baila en la cama"

Gente: jajajajaj ole la feminista que merecemos, cuanta razón👏🤣 — Bellamy de Sofía💫 (@BBellamy_) 13 de enero de 2019

Otros televidentes, por su parte, salieron en defensa del comentario de Ylenia, señalando que su comentario se debía a que en el videoclip de «Muévelo», la primera canción que ha estrenado Sofía Suescun, aparece bailando en la cama. En esa misma línea, algunos comentaron que las declaraciones de Ylenia correspondían a que, por las mañanas, a Sofía le gusta danzar sobre su cama de la casa de Guadalix.

“Sofía solo baila en la cama”



Se refiere al videoclip de su canción, en el que se retuerce en una cama.



Es que los sofistas os agarráis a un clavo ardiendo con tal de dejar mal a Ylenia porque sabéis que tiene muchísimo más apoyo que Sofía. #GHDUO12E — Miri (@MiriGH3) 12 de enero de 2019

A ver entráis en brote por todo y sacáis las cosas de contexto a vuestro interés. Ylenia lo de q Sofía solo baila en la cama lo dijo porque solo baila x las mañanas cuando despierta encima de la cama.

No le deis vueltas a las cosas, hacéis lo mismo q vuestra defendida.#GHDUO12Epic.twitter.com/flnFwAgECt — Srta Divergente 🇺🇸 🇺🇾🌪🛋🐼 (@AngyelalbaGH) 12 de enero de 2019

De una manera u otra, este lunes Telecinco emitió una nueva edición de «GH Dúo: Última hora», el programa diario de actualidad sobre el «reality» con Jordi González al frente. En él, el presentador llevó a ambas a la Sala Dual, una nueva habitación en la residencia en la que viven los concursantes del programa, para que alivien sus diferencias. «¿Qué es esto, tía?», se preguntó Ylenia. Ambas charlaron durante una hora para tratar de solventar sus problemas, y parece que, al menos de momento, han vuelto a enterrar el hacha de guerra.