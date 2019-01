Actualizado 16/01/2019 a las 23:59

«Gran Hermano Dúo» vivió este miércoles su tercera noche semanal en Telecinco. Antes del estreno de la segunda temporada de «Los Nuestros», la primera cadena de Mediaset emitió «GH Dúo: Última hora», el programa de actualidad sobre lo que sucede en la casa de Guadalix de la Sierra que presenta Jordi González.

Entre los asuntos a tratar, no podía faltar la confesión que el concursante Kiko Rivera hizo en el programa en la noche del martes, en «GH Dúo: Límite 48 Horas». Desde Guadalix, el hijo de Isabel Pantoja desveló a toda España que había sido adicto a la cocaína, la marihuana y el hachís, pero que con ayuda de su mujer había logrado superar sus problemas.

Las palabras de Rivera calaron muy hondo entre la audiencia del programa, pero también entre sus compañeros. Y es que tal y como mostraron las cámaras del programa de González, el cantante confesó al resto de la casa de Guadalix que había tenido problemas con las drogas. «Lo he intentado ocultar, pero al final lo tengo que decir. He contado la verdadera causa de mi depresión», señaló Rivera en «GH Dúo: Última hora». «He estado enganchado a las drogas», afirmó.

Ante el resto de concursantes del programa, Rivera no se escondió. «Era como que todo me molestaba. Saltaba a la mínima. Tenía un demonio dentro que necesitaba alimento, y yo se lo daba. Me estaba matando. Me rodeaba de gente mala y cancelaba mis eventos a última hora. Perdí 20 kilos», relató el participante de «Gran Hermano Dúo». «Pero gracias a mi mujer y a mi madre, salí adelante. Ahora, discuto mucho menos con mi mujer y estoy mucho mejor», expresó el hijo de Isabel Pantoja.

Punto de vista en el que coincidió su mujer, Irene Rosales. «Es una alegría verle así. Cambio cualquiera de los momentos que he vivido con él por verle así de bien», dijo orgullosa. Ylenia, Fede Rebecchi y Antonio Tejado se unieron al apoyo a Rivera. «Las drogas son muy peligrosas. Yo por eso me he alejado de la noche», dijo Ylenia. «Ha tenido que ser muy duro», opinó Tejado.

Aparte de ello, «GH Dúo: Última hora» también revisó los porcentajes ciegos en cuanto a quién será el primer expulsado o expulsada del programa. Los números están muy ajustados, pues el más votado tiene el 40,1% de votos, por un 34,2% del segundo y un 25,7% del tercero. «No paran de cambiar los porcentajes y lo seguirán haciendo hasta mañana», señaló González. En efecto, de la gala del jueves saldrá el primer expulsado de la edición, que se decidirá entre Raquel, Fede y Yoli.